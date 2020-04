Nota positiva a favor de la belleza en el año de la pandemia

Belleza en la URSS. Sputniknews.



Volviendo a lo de la Gran Preocupación Por los Más Desfavorecidos, y queriendo dar un aire positivo a las propuestas que circulan, querría hacer la siguiente reflexión: está muy bien que los niños puedan salir a pasear sin llevar grilletes, y está muy bien que Cáritas reparta comida con el logo del PP, porque algo habrá que comer. Pero… ¿Qué pasa con los centros de belleza de los barrios?

¡Que abran ya las peluquerías de mi calle!, joder, que la gente va con unas greñas que te cagas. Que se puedan echar las señoras tintes, y cremas hidratantes, y tratamientos regenerativos, y masajes en el vientre, y mascarillas de pepino, ¡Y los drenajes linfáticos! ¡Que los subvencione la Cruz Roja y la Iglesia! Y que podamos ir al barbero de una vez. ¿O es que solo de pan vive el hombre, y la mujer? ¡No!, en la Biblia Jesús lo dice bien claro: ¡agua de nardos para lavar los pies!, ¡que ya está bien de terrorismo informativo!, todo el día hablando del número de muertos, y de la posible vacuna, y de las mutaciones, que va a acabar uno majara, que solo falta ya la Alice liquidando zombis. Yo mismo me he tenido que recortar la barba tres veces, y con los trasquilones que me hago, y con el flequillo que se me mete en los ojos, y que no dejo de rascarme los ojos y se me han puesto como pimientos morrones, estoy que doy miedo.

Es que tiene miga que no solo tenga uno o una que estar confinado, mientras repiten una vez y otra en el 24 horas las intervenciones de los parlamentarios charlando como loros… Si no que además nos estén convirtiendo en unos adefesios, que deambulamos rotando por la manzana evitando a los municipales, con el chandal turco, la piel seca, el pelo grasiento, y los dientes cada vez más picados. ¿De qué sirve estar vivo, si te miras al espejo, y te ves como el culo de un babuino tras haber hecho sus necesidades? ¿Y las recomendaciones? La hostia puta, que lavemos la ropa cada vez que salimos con agua caliente a sesenta grados. Que a cuarenta no vale. El virus de los cojones aguanta media hora dando vueltas en el bombo con norit, más el centrifugado a 40ºC. Pero si te lavas las manos con agua fría y jabón, se va por el desagüe… ¡Os proclamo que hay un gran malentendido! ¡Y venga la de arriba a poner lavadoras cada vez que sale a por el pan, y luego por la leche, y luego el perro, y ahora los niños…! ¡Que somos muy limpios!

¡Centros de belleza para el proletariado! y vale ya de renta mínima vital, que nos van a acabar dando pienso compuesto, como al ganao.