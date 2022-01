Si quieres colaborar con nuestra web, desde aquí puedes hacer una aportación económica que nos ayude a mantener el alojamiento en un servidor dedicado, independiente y que protege a sus usuarios de los requerimientos gubernamentales para tumbar info que no interesa. .

Si además quieres dar un paso más puedes hacerlo mediante la difusión de nuestro contenido, así como la redacción de crónicas, artículos, análisis, traducciones que enriquezcan el contenido de la web.

Os dejamos un pequeño texto, redactado para otro Editorial, que quizá explique un poco mejor nuestra labor:

En apenas 10 años hemos pasado, estupefactos, de proteger severamente la identidad y cesión de datos de los activistas (recordemos que el proveedor de muchos de los movimientos sociales, Nodo50, se vio obligado a "mudarse" ante las requisitorias a páginas allí alojadas para tumbar sus dominios por ejercer su libertad de expresión, hecho considerado hostil por estados que pretenden ocultar la realidad que no se cuela más allá de la libertad del dueño de la imprenta) a directamente regalarlos y generar todo un nuevo modelo de negocio basado en el big-data y la predicción de conductas para poder enjaretarnos mejor y más "precisamente" sus productos de marketing.

Desde este mismo portal allá por 2.012 reflexionábamos sobre las "virtudes" (que no) de la web 2.0 y acordábamos que, pese a generarnos un asco inmenso el modelo de red social estilo FB (más aún cuando dejó de ser posible emplearla con pseudónimos), crearíamos allí una cuenta dados los intentos de suplantación del portal para que al menos nadie en esas redes se llevase a engaño sobre el contenido que desde aquí compartíamos. El acuerdo también incluía que la info a esas RRSS fuese "desatendida", esto es, nadie tenía que dedicarle ni un minuto de su existencia a "dinamizar" contenidos en aquella época en la que "Community Manager" nos sonaba simplemente a otro bullshit-job que diría David Graeber. Nuestro pequeño corazoncito cyberpunk se estremecía ante la insania del control total, la pesadilla panóptica de Bentham se convertía, para muchos, en sueño de conectividad (mediada por el capitalismo) y cercanía.

Los años han pasado y cada vez nos sorprendía menos que la gente compartiese en redes altamente monitorizadas contenidos políticos de los que empresas capitalistas sacaban tajada (recordemos: nos "dejan" su infraestructura a cambio de conocer todos nuestros movimientos y que les creemos el contenido que ellos no pueden/saben/quieren crear). Dejábamos a las Brigadas de Información estupefactos también ante la facilidad para poder trazar un "mapa" de los contactos y colegas que mantenía cada activista. Pasamos de la fijación (que algunos aún mantenemos) por el anonimato y disolución de la autoría a ser etiquetados en fotografías que nunca quisimos vieran la luz y poner "Me interesa" a una charla o taller que no nos interesaba nadie más necesitase conocer. Pero ya resultaba casi la única forma de estar al día de conciertos, eventos, talleres y charlas. Parecía que "nos sentíamos más cerca" cuando en realidad la economía de la atención se estaba imponiendo, junto a la geolocalización ya masiva a partir de la imposición generalizada del smartphone (porque así ha sido: imposición, o tienes whatsapp o muchos de tus amigos ya no lo serán). Llegó Cambridge Analytica, llegaron las manipulaciones masivas a través de redes. Y una vez más observamos, estupefactos, como nada cambiaba pese a tales revelaciones. Los foros se fueron extinguiendo, el intercambio crítico de ideas se redujo a 180 caracteres, los debates sosegados y pausados con perfectos desconocidos mutaron en pequeñas burbujas de afinidad transidas de publicidad y ojos onerosos.

Si antes recibíamos numerosos comunicados vía correo o a la planilla de Noticias y nos enorgullecíamos de tener una Agenda Libertaria con eventos de toda la geografía del estado español, estos comenzaron a reducirse exponencialmente y casi se reducían a sindicatos que nos mantienen en su lista de "Comunicados de Prensa" pero que jamás aportan, por ejemplo, el link a la noticia en sus propios medios para al menos realizar la labor de forma sencilla: ahora a cada comunicado le sigue un rato de búsqueda del mismo en sus propias redes para poder tener esas imágenes alojadas. Así, el "modo de producción" cambiaba: se trataba de "seguir" y rastrear a numerosos colectivos anarquistas por sus "RRSS", buscar proactivamente esa información, alojar todas las imágenes y datos en servidores no comerciales, multiplicando a su vez exponencialmente el tiempo que necesitábamos dedicar a cada noticia (recordadlo compas "CM": vuestras fotos en FB/TW son efímeras y un sencillo cambio en la cuenta hace que, a dos años vista, desaparezcan por completo) y obligándonos a tirarnos horas en redes que despreciábamos y detrayendo tiempo para la reflexión serena. Cada vez más nos preocupa la pérdida de memoria militante, esto es, la práctica imposibilidad de tener un listado somero de las cosas que realmente hacíamos o la posibilidad de encontrar aquel dato, aquella charla que uno recordaba entre el tráfago absoluto de las redes. Debates que sólo se dan en TW sobre cuestiones realmente necesarias para el movimiento y cuya mera exposición en un tablón "público" (para quien tenga cuenta y tiempo diario para revisar toooooooooodo el timeline de toooooooda la gente) se convierte en "aviso suficiente" (recordamos algunos casos de gestión de agresiones en nuestros espacios convertidos en disputas online de los que ni hoy queda ya rastro, ni llega aviso al resto de colectivos potencialmente interesados para que articulen una respuesta).

El año pasado, FB nos lo puso fácil: directamente baneó todo nuestro dominio de sus servidores sin respuesta alguna, salvo un "you shared political contents" sin posibilidad de enmienda. Durante un breve período intentamos, al menos, corta-pegar aquellas situaciones más urgentes o que requiriesen una difusión "extraordinaria", pero tanto la calidad del formato del texto como la dificultad para agregar links, imágenes, etc. nos suponía, al final, los X minutos de buscar la info, los Y de verificarla, buscar fuentes, añadir imágenes y maquetar, y ya los Z de encima tener que ponerlo en FB. Para algo que antes serían X-Y-Z minutos ahora estábamos empleando casi una hora para lo que antes nos suponía 10 minutos, empeorando, y mucho, nuestra capacidad para hacer cosas realmente productivas como deglutir textos y propuestas y poder fundamentarlas con garbo. Luego llegó, también, TW, y lo que antes eran conversaciones vía mail con compas a los que sentíamos cercanos se convirtió en un frío "follow" y horas y horas diarias con el scroll para llegar a la info que realmente interesa descartando un montón de ruido por el camino. Porque de eso se trata esta economía de la atención, darte un pequeño refuerzo positivo cuando a alguien "le gusta" lo que expresas (aunque en la vida real te resultaría idiota que te sobaran el lomo por compartir una reflexión sin rebatírtela o complementártela) y por lo demás tenerte todo el día mirando una pantallita que pita y vibra mientras desatiendes lo que está a tu alrededor.

Desde esta web seguimos apostando por la contrainformación de calidad, documentada, meditada, perdurable en el tiempo y, sobre todo, fuera de la lógica capitalista y autogestionada. Rehuímos de lo espectacular, del arte por el arte, de la performatividad de discursos vacíos cuando no se acompañan de una praxis constante. Por eso nunca verás un anuncio en esta página, ni reivindicaciones de ciertos actos a los que no podamos ofrecer una cobertura legal e informática adecuada que asegure, valga la redundancia, su seguridad; ni una cesión de datos a terceros, ni fotos de gente que no quiere ser fotografiada; ni una información sin su fuente original para poder contrastarla; ni una imagen a la que no intentemos, al menos, acreditar su autoría para quien así lo prefiere. Y ese esfuerzo, cuesta, desgasta, supone dedicarle muchas más horas al día para tener mucha menos difusión y aportes críticos o debate.