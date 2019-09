Gamonal reactiva su lucha contra las casas de apuestas

Diario de Vurgos. - Todo comenzó en Mayo de este año, varios vecinos y vecinas que viven aledaños al 38 y al 40 de la Avenida de los Derechos Humanos fueron informados de la intención de abrir una nueva casa de apuestas entre estos números.

Un local descomunal, los antiguos negocios “Villimun” y “Global color” iban a ser convertidos en una nueva casa de apuestas.

Poco después de que la noticia corriera como la pólvora por el barrio se sucedieron asambleas, alegaciones, recogidas de firmas, mesas informativas e incluso una manifestación contra las apuestas que decidió parar en los locales para colocar una pancarta. Pero ni la presión social, ni los cursos legales han podido parar por el momento que este local quiera aterrizar en una de las principales arterias del barrio de Gamonal.

A menos de 100 metros de colegios

La Ley indica que una casa de apuestas no puede estar a menos de 100 metros de un colegio. En un principio esta fue una de las esperanzas de muchos vecinos que optaron por seguir el curso legal y presentar alegaciones contra la apertura de licencia de este local. En efecto la Ley indica que las casas de apuestas no pueden estar a menos de 100 metros, pero para contar esos metros hay que partir desde la puerta principal del centro y simular el recorrido correcto de un peatón. Esta nueva casa de apuestas pese a estar a menos de 100 metros de las puertas del colegio Blanca de Castilla no lo está de su puerta principal ni tampoco de la del Fernando de Rojas.

Comienzan las obras

Tras un verano calmado sin movilizaciones ni noticias de obras y con la esperanza de que la empresa hubiese desistido no se retomó ninguna acción. Pero hace unos días los vecinos volvían a mandar señales de alerta ya que en los locales se ha empezado a ver operarios y cierta actividad de reforma de los locales.

El silencio de los medios y los políticos

Las empresas del juego gastan mucho en publicidad. Las grandes inversiones en medios tradicionales en forma de publicidad ha hecho que los medios tradicionales no muerdan la mano que les da de comer. Pese a todas las movilizaciones y el descontento social los medios han pasado de puntillas por estos temas sin reflejar ni de lejos la realidad.

Además se lleva años denunciando la publicidad de estos negocios en autobuses y marquesinas municipales. Ningún político, del color que sea, ha logrado impedir que las infraestructuras de todos estén al servicio de estos carroñeros.

Nuevas movilizaciones

Pese a que muchos vecinos son conscientes de las intenciones de apertura de una nueva casa de apuestas una gran parte de los vecinos de Gamonal aún no lo sabe. De momento una nueva asamblea ha sido convocada para el 2 de Octubre a las 20h en el C/ Pablo Casals Nº 3. La indignación, la preocupación y la rabia se ha apoderado de muchos vecinos y vecinas de Gamonal, AMPAs de colegios. Esperemos que una vez más la lucha vecinal consiga vencer a los especuladores que tratan de apoderarse del barrio.