Entrevista a Gonzalo Berger: "A mi me gustaría entender cómo se perdió una guerra que se debería haber ganado"

Gonzalo Berger (Barcelona, 1977), es doctor en historia por la Universidad de Barcelona y docente universitario. Es autor de varios libros y trabajos de investigación sobre la Guerra Civil y el obrerismo de principios del siglo XX en la comarca del Maresme. Algunos de ellos son consultables por internet, dando así la oportunidad a nuevas investigaciones partiendo de lo que ha recopilado. En concreto se podría destacar el artículo que recoge el peso concreto de la CNT catalana en 1937, con cifras y extrapolaciones; o el trabajo sobre los muertos de las milicias catalanas, con nombres y apellidos, unidad y filiación que ha publicado recientemente en su blog su primera versión; o la lista de columnas y centurias que salieron de Catalunya que publica en los anexos de su tesis doctoral y de su libro (ya os adelantamos que salieron 151 columnas - muchas compuestas solamente de 1 o 2 centurias - entre julio y diciembre de 1936, en las que el bloque CNT-FAI aportó el 43% de milicianos y milicianas).

Berger además se dedica a difundir el conocimiento de lo que supuso la guerra a través de documentales y exposiciones como por ejemplo “Dones en Guerra", "Espais de la Batalla de Mallorca", "Milicianes" o "No Pasarán: 16 días. Madrid 1936".

Hoy en día, la apertura de los archivos y la mejora de su accesibilidad (empiezan a digitalizarse en algunos lugares) está dando y dará pie a nuevas reformulaciones de lo que ha sido investigado ya. Pero se necesita primero un trabajo de base, desde el que empezar a leer la historia, que suele ser una tarea titánica y más basada en la estadística y la recopilación de datos y nombres que en su interpretación. Comentaba hace poco Rafael Cid la importancia de la labor de "arqueología" que realizan los militantes que investigan y los historiadores que militan y que constituyen una enciclopedia con trabajo.

Dejamos enlace a su blog: https://pedraipaper.blogspot.com/

ALB Noticias.- Comenzaremos comentando que perteneces a Nina Produccions que ha realizado un documental sobre las milicianas. ¿Qué historia se cuenta aquí?

“Milicianas” trata sobre la recuperación de la identidad de cinco milicianas que fueron capturadas y fusiladas en septiembre de 1936 en Mallorca. El documental es la historia de una investigación, pero a la vez, aporta una perspectiva diferente sobre la participación de las mujeres durante los primeros meses de la guerra. Recuperamos sus nombres y sus vidas, también su lucha. Observamos las ausencias, silencios y sufrimiento de las familias, también la necesidad de recordar y explicar. Finalmente, la película nos habla de la impunidad de los asesinos, de la problemática para recuperar la memoria y dignificar a los y las combatientes antifascistas.

ALB - ¿Cuál fue la importancia de la Operación de Mallorca?

El desembarco en Mallorca fue una de las operaciones militares más relevantes de la guerra. Fue una operación breve y realizada con escasos recursos desde Catalunya. El control de la isla implicaba el control marítimo entre los puertos franceses y los del levante peninsular, básicos para mantener el flujo de materias primas y equipos para mantener el esfuerzo de guerra. También implicaba el hecho de no ofrecer una plataforma para desarrollar la guerra aérea tal y como finalmente ocurrió. De esto eran plenamente conscientes en el Comité Central de las Milicias Antifascistas. Ya en las actas del 27 de agosto de 1936 de este comité se comenta la tragedia que supondría que Mallorca no fuese recuperada para la causa antifascista. Se tenía claro que se bombardearía desde allí las poblaciones y las industrias de guerra catalanas.

ALB - Entonces, ¿porqué se perdió Mallorca?

De hecho Mallorca no se pierde, se abandona. Tras 21 días de combates, el ministro de la Marina de la República Española, Indalecio Prieto, daba la orden de retirada a la flota que se encontraba en las Baleares dando apoyo a las columnas catalanas. Se informó al comandante de la expedición, Alberto Bayo, que la flota se retiraba en cuestión de horas. Bayo podía reembarcar a los milicianos o quedarse abandonado a su suerte. En 4 horas se reembarcaba a los combatientes y se abandonaba la isla. Bayo no comunicó a nadie que el destino era Barcelona. Ni a los milicianos ni al Comité Central. A los milicianos se les dijo que iban a desembarcar en Palma. Este hecho tuvo consecuencias nefastas para el conjunto de la guerra.

ALB - Volviendo a lo básico, para quien no lo conozca aún, ¿qué fueron las milicias antifascistas?

En Catalunya, las milicias fueron un ejército de voluntarios. Una solución improvisada ante la sublevación y la desmovilización del ejército republicano. Estaban formadas por militantes de las organizaciones del Frente Popular y los sindicatos de clase. El perfil ideológico transitaba desde el republicanismo moderado hasta el anarquismo, pasando por el socialismo, el comunismo o el anarcosindicalismo. Este nuevo ejército fue financiado y organizado bajo control de la Generalitat.

ALB - ¿Y cuál fue el papel del Comité de Milicias por tanto?

El Comité central fue la materialización de la alianza antifascista en Catalunya. Fue la solución -quizás la única que la situación podía permitir- para comenzar a articular las columnas de voluntarios. Y esa fue su tarea principal. Organizar, equipar y dirigir la defensa del territorio. En el Comité quedaban representadas las diferentes organizaciones catalanas, además, la Generalitat mantenía en el seno de este y con derecho a voto, a sus propios representantes. El Comité también dependía financieramente de la Generalitat. Hay que tener claro que el Comité Central y las Milicias Populares se crearon a partir del decreto del presidente Companys del 21 de julio de 1936.

A efectos prácticos el Comité fue un fracaso absoluto. Enseguida se evidenció que no podía cumplir los objetivos para el que se había creado. Sin ir más lejos, el 17 de agosto, tan solo 27 días después de su creación, la disolución del Comité había sido aprobada en el pleno de locales i comarcales de la regional catalana de la CNT. Esta decisión fue ratificada el 21 del mismo mes por la regional catalana de la FAI. Finalmente, el 3 de octubre se oficializaba la disolución del Comité Central con la conformidad de todas las organizaciones antifascistas. Todas las competencias de carácter militar pasaban a ser controladas exclusivamente por la Consejería de Defensa de la Generalitat de Catalunya.

ALB - ¿Se pudo consolidar el paso de ejército miliciano a un ejército autónomo en Catalunya?

En parte sí se consolidó. El Ejército Popular de Catalunya estuvo activo y bajo mando del Conseller de Defensa de la Generalitat desde inicios de diciembre de 1936 hasta junio de 1937. La diferencia con la etapa de las milicias se podría sintetizar en que este nuevo ejército estaba formado por reclutas de levas, es decir, soldados al uso. Los problemas que atravesó el ejército catalán en esta etapa fueron de carácter económico. Este era un problema que se arrastraba desde el periodo de las milicias. Faltaba equipo, municiones y suministros de todo tipo. Catalunya no podía sostener financieramente la guerra.

ALB - Las actuaciones del Gobierno Republicano tenían poco o nada en cuenta las regiones y nacionalidades (y no digamos ya a las organizaciones que tenían proyectos propios, como la CNT o el POUM), se pueden ver las relaciones siempre tensas con Catalunya o Euskadi, o incluso con Asturias en 1937. ¿Dirías que el conflicto Catalunya-España se ve reflejado ante la urgencia de defender Madrid?

Este es un tema complejo. El hecho es que a partir del control del ejército, el territorio catalán –y por extensión amplias zonas del territorio aragonés- contaba con autonomía política respecto al gobierno de la república. En Catalunya, además del eje nacional, se puede observar un eje social de un marcado carácter libertario. Ambas tendencias eran perjudiciales, según la lógica de la perspectiva del gobierno republicano. Como consecuencia de esto se boicoteó sistemáticamente a las columnas de combatientes catalanas. También se ahogó financieramente a la Generalitat. Estas medidas pretendían recuperar el control sobre el territorio catalán, como finalmente ocurrió. La aportación de los combatientes catalanes al frente de Madrid fue relevante, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Se empezaron a enviar las primeras columnas a inicios de septiembre, pero fue en noviembre cuando la llegada de la columna Durruti y las baterías de artillería desplazadas desde el frente de Aragón fue decisiva. El frente de Madrid exigió un esfuerzo importante a los voluntarios catalanes. Cientos perdieron la vida, entre ellos Buenaventura Durruti o Rafael Lopez Tienda, comandante de las fuerzas del PSUC en la capital.

ALB - ¿Dirigía las milicias la CNT, como se ha dicho habitualmente?

Si hablamos de una dirección orgánica no, de ninguna manera. Ahora bien, los hombres de la CNT mantuvieron una posición relevante en la organización y dirección de la guerra, aunque siempre desde las instituciones catalanas.

ALB - ¿Cuál fue la postura del anarcosindicalismo ante la guerra? ¿Pudieron haber tomado el poder?

No cabe duda de que las militancia anarcosindicalista se volcó en la lucha contra el fascismo, que era una amenaza nítida contra las aspiraciones sociales de los trabajadores. La cuestión de la toma del poder escapa de mi ámbito de estudio. No lo sé. Lo que si sé es que la CNT era una organización enorme, con centenares de miles de afiliados. Una organización donde la militancia presentaba matices y contradicciones y donde el peso de los comités locales y comarcales era determinante. Entiendo que si los hechos se desarrollaron como se desarrollaron es por que esa tendencia predominó en el seno de la organización.

ALB - Entonces, ¿cuál fue la aportación libertaria al esfuerzo de guerra?

Fue muy relevante. Hemos de tener claro que la CNT representaba, como mínimo, a media Catalunya. La FAI era una organización mucho mas pequeña aunque con un peso específico importante. En relación a los voluntarios en las milicias, los afiliados a la CNT no alcanzaron a ser la mitad del total de los combatientes. De otra manera, los libertarios ocuparon posiciones destacadas relativas a la organización y dirección de militar de Catalunya y en las industrias de guerra. Sin ir mas lejos, el Conseller de Defensa que militarizó las milicias y puso en funcionamiento el Ejército Popular de Catalunya fue Francesc Isgleas.

ALB - Entonces de alguna forma quien favorece la militarización de las milicias es la CNT, ¿tenían algun plan de militarización propio?

No, de ninguna manera. Es la Generalitat quien militariza las milicias mediante decretos. Esos decretos los firman representantes de la CNT en el gobierno catalán. Pero no lo hacen por cuenta propia, lo hacen porque así se ha decidido en los comités superiores de la Regional Catalana y con la conformidad de los mandos de las columnas en el frente. La CNT era partidaria de la militarización. Querían ganar la guerra. Se argumentan diferentes motivos: [el más utilizado era el tener] acceso a mejor armamento y equipo. Control del ejército una vez militarizado el otro. Era apremiante la necesidad de obligar a los catalanes a ir al frente, se debía proceder a llamar a las levas, con los voluntarios no había suficiente si se quería ganar la guerra. También hacía falta un código militar relativo a la disciplina. Finalmente se consideraba imprescindible el mando único y mejor compactación de las unidades para poder realizar ataques con ciertas garantías. Respecto a un plan propio de militarización… todo lo contrario, algunos miembros de la Regional consideraban que la CNT se equivocaba enviando a los mejores hombres al frente de las columnas. Durante los primeros meses de la guerra habían caído muchos de los mejores militantes de la organización. La movilización general mediante la creación del ejército popular podía cambiar esa dinámica.

ALB - ¿Cómo entró la CNT en el Govern de la Generalitat de Catalunya? ¿Era eso lo que deseaban o tuvieron que aceptar una situación impuesta?

No puedo responder a esa pregunta aunque puedo darte mi opinión. Creo que es fácil juzgar los hechos desde la distancia y la comodidad de nuestro tiempo. Supongo que la situación era grave y complicada, tanto como para entender que la amenaza inmediata era el fascismo. De ahí la voluntad de afrontar la lucha con las mayores garantías de éxito posible. También hay que tener presente que la Regional Catalana de la CNT tenía, en algunas esferas y parte de su militancia, un marcado carácter catalanista. Catalanista en el sentido que eran o se sentían catalanes. Este ultimo punto es un intangible que escapa de la cuestión ideológica o orgánica.

ALB - ¿Cuál fue el paper de la mujer en las milicias?

La mujer tuvo un papel residual y a la vez relevante si tenemos en cuanta que hasta ese momento no habían participado nunca en unidades militares de primera línea. Ellas representaron un 3% del total, alrededor de 1200 mujeres formaron parte, como combatientes, de las Milicias Antifascistas de Catalunya. Mujeres de la CNT, pero también del PSUC, UGT, ERC, Estat Català, POUM o Izquierda Republicana.

ALB - Volviendo a 2019, estás estudiando las fichas de los milicianos del período de las milicias, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué te estas encontrando en los archivos?

De hecho las estudié a fondo durante la tesis doctoral. A partir de ella creé una base de datos con alrededor de 20 mil milicianos y milicianas. En ella se recoge el nombre, la afiliación, el sitio de residencia, la columna, el frente… En la actualidad estoy trabajando con el Arxiu Nacional de Catalunya para completar la base de datos de las Milicias Antifascistas de Cataluña y poder ofrecer un buscador de nombres online que adjunte los documentos de la época en cada uno de los casos.

ALB - ¿Porqué existe tanta información no contrastada con datos y cifras? ¿Hasta ahora los historiadores se van copiando unos a otros y caen en tópicos?

No lo sé. A mi me gusta trabajar con documentación original. Es verdad que hace unos años no era tan fácil acercarse a los archivos. El acceso a internet y la digitalización también ayudan a sistematizar la metodología de trabajo. Respecto a internet también hay que decir que es una herramienta delicada, cualquiera puede escribir un articulo y tiene mucha difusión. Está el caso del Batallón Malatesta o de la Muerte, supuestamente formado por anarquistas italianos. Es una historia inventada en internet que todo el mundo da por buena. Y sí, muchos historiadores se han dedicado a replicar información sin consultar documentación. Tanto los que han mantenido una visión romántica como los que han atacado por sistema a las milicias.

ALB - Por tanto, ¿quienes componían esta unidad de milicianos italianos?

Es complicado de explicar. Alguien mezcló un poco todo. ¿Existió el Batallón de la Muerte? Sí, pero no estaba formado solo por anarquistas y la mayoría, excepto su comandante, Cándido Testa, eran de aquí. He consultado las fichas militares de cada uno de los miembros de esta unidad. El Batallón de la Muerte se formó a finales de diciembre de 1936 y fue prácticamente aniquilado en Tardienta en abril de 1937. ¿Existió la Columna Malatesta? Si, era la formada por los voluntarios de las comarcas del Maresme y la Selva. Salieron el 1 de septiembre de 1936 de Mataró y se desplegaron en el sector de Belchite, quedaron integrados en la Columna Ortiz, en el sector sur Ebro. ¿Existió un grupo italiano de carácter más o menos anarquista? Si, el Grupo Italiano de la Columna Ascaso. Voluntarios del primer momento, nada atípico. ¿De dónde sale lo del Batallón de la Muerte / Malatesta? De la foto de una falsificación de una insignia que se puede ver por internet.

ALB - Por último, ¿qué crees que falta por estudiar de la Guerra Civil y la Revolución social?

Falta mucho por estudiar y falta mucho por explicar. Nos hemos acostumbrado a relatos de parte, relatos muy nítidos. Al final existen claros y oscuros. A mi me gustaría entender cómo se perdió una guerra que se debería haber ganado. Como sociedad, es un conocimiento que deberíamos asimilar.

ALB - ¿Cuales son los próximos proyectos de vuestro colectivo?

Seguimos trabajando en el proyecto Mujeres en Guerra. Este proyecto tiene como objetivo la visibilización y recuperación de todas las mujeres que combatieron en la Guerra del 36. Esperamos que se puedan empezar a difundir resultados en breve…

ALB.- Tienes previsto publicar algún texto o libro en castellano?

Estamos trabajando en la publicación del libro en castellano… a ver si lo tenemos en breve..

ALB - Te queremos agradecer que nos hayas respondido a esta entrevista y esperamos leer nuevos trabajos tuyos y que se puedan ir traduciendo también parte de ellos al castellano y otras lenguas.

¡Muchas gracias ALB!