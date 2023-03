Libertad Condicional II: locura punitivista

Estaba hablando de la Condicional. A lo que voy: las Juntas de Vigilancia Penitenciaria deniegan los permisos a los reos, aunque tengan derecho a ello, y le mandan la papeleta al juez para que sea él quién lo suelte si quiere. El juez con el dictamen negativo, se marea mucho antes de dejar suelto a un preso el fin de semana para que vea a sus hijos, porque anda con la paranoia mediática. Porque si en el transcurso de los miles de permisos que se dan, algún penado viola a una persona, personajes miserables cuentan el caso con pelos y señales, trasmitiendo mensajes de miedo, odio y venganza.

En definitiva, que un violador que se ha tirado doce años en la cárcel, si sale seis meses antes es terrible, porque por lo visto no se ha rehabilitado y se deja suelto a un violador. Pero es que para mí el problema no es que salga medio año antes. Para mí el problema es ¿Por qué ese prenda no se ha rehabilitado?

Pues evidentemente, porque tener a cerca de 46.000 personas en la trena, situada en a tomar por saco, en cárceles enormes, vigilados por 165.000 funcionarios, es una locura. Una locura punitiva como un castillo. La ley expone con muchas palabras bonitas, que a la persona que delinque hay que dedicarle medios para socializarse, lograr que lleve en prisión una vida lo más parecida posible a la que tendría en libertad, facilitarle el acceso a la cultura, al conocimiento, a darle posibilidades caso por caso, terapia en caso necesario. ¿Hay dinero para ello? Pues claro que lo hay. Nada más que pensando en el dinero que gasta el Estado en hacer la vida un asco a las personas que custodia… 25.000 euros anuales más o menos… Es más, si mañana hubiese una guerra con algún país vecino, veríamos cómo se saca dinero de debajo de las piedras, para que la gente se mate entre ellos.

Y llegamos al punto culmine de la estupidez. Esta paranoia punitivista ha acabado calando en la izquierda. En los últimos meses veo a personajes de los que se llaman de progresistas, afirmando que hay que cambiar las leyes para que cuando los penados pidan revisiones de condena que les benefician, no las consigan. La locura llega a tal punto, que en la reforma del Código Penal de 2015 se establece que la concesión de libertad condicional suspende la ejecución de la pena. Es decir, que si a un preso le conceden la condicional, y se modifican las condiciones, por ejemplo por muerte de los padres y pérdida de apoyo familiar, el preso vuelve a la cárcel a cumplir lo que le quedaba de condena en el momento de la condicional… Y la izquierda no dice ni mú.

Y por eso uno ve en la tele cómo la progresía intelectual intenta justificarse ante los fascistas afirmando que si hay que poner la ley más dura se pondrá… Es puramente enfermizo. Uno acaba pensando que toda esa parafernalia izquierdista de ir a un mundo mejor es una utopía de mierda, y que la única alternativa razonable a la locura carcelaria, es la posición anarquista que es la que elimina la venganza, el encierro, y el castigo, con la abolición de la cárcel.

He hecho una pequeña selección con artículos de esto de la cárcel por si se os apetece enterarse de cómo se vive el tema en:

