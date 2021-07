Comunicado del Colectivo 325 sobre el ataque represivo a la contrainformación internacional

Visto en Anarchistnews , traducido por NoticiasALB

Hace unos días nos enterábamos a partir de una noticia en Enough de que la policía holandesa había incautado los servidores del colectivo NoState, en donde se alojaban entre otros proyectos como Montreal Counter-Info, North Shore Counter-Info, 325 y Act For Freedom. A continuación, comunicado de 325:

El 29.03.21, la policía holandesa allanó el centro de datos que contiene el servidor nostate.net y se apoderó del servidor como parte de una investigación criminal sobre "terrorismo". Nostate.net es un colectivo que proporcionó una plataforma para sitios web de movimientos internacionales de grupos de solidaridad con presos, colectivos de campañas múltiples, páginas anti-cumbre y contrainformación internacional. Sitios importantes que utilizaron nostate.net como plataforma que han sido blanco de este ataque represivo de la policía holandesa son Anarchist Black Cross Berlin, Montreal Counter-Info, Northshore Counter-Info, Act For Freedom Now! (ahora reactivado en noblogs.org https://actforfree.noblogs.org/ ) y 325.

Nosotros, como colectivo, somos conscientes de que esto no fue solo un ataque de la policía holandesa, sino que se realizó en coordinación con la Unidad Contra el Terrorismo del Reino Unido en relación con sus recientes ataques represivos contra los círculos anarquistas en este país. No solo nos han estado amenazando a nosotros mismos, sino que recientemente amenazaron a nostate.net a menos que cierren nuestro sitio. Junto a esto, exigieron que se les brinde información de la identidad de cualquier persona involucrada en el 325. No nos sorprende hasta qué punto las autoridades irán a atacarnos a nosotros y a cualquiera que sospechen que nos ayude, los ejemplos a través de la historia de las fuerzas estatales, de reprimir a cualquiera que se atreva a pararse y luchar contra ellos son numerosos.

Este ataque represivo debe verse como un ataque a toda la contrainformación, a los círculos anarquistas a nivel internacional. En el actual entorno en curso del Covid-19 y las acciones represivas de los estados de todo el mundo, no nos sorprende que trabajen juntos a nivel internacional, la reciente represión contra el compañero anarquista Gabriel Pomba da Silva, con la cooperación entre los estados español, italiano y portugués, es un ejemplo reciente más que evidente.

Nuestras mentes retroceden a la represión de Indymedia en Alemania y Grecia, así como no hace mucho tiempo al encarcelamiento de los compañeros involucrados en Culmine, ParoleArmata y Croce Nera Anarchica en Italia. A lo largo del tiempo, el movimiento anarquista a nivel internacional ha tenido sus modos de comunicarse con la gente atacada con innumerables publicaciones anarquistas viendo allanadas sus instalaciones, deteniendo a compañeros e incluso censurando o destruyendo publicaciones, como en un pasado no muy lejano con Alfredo M. Bonnano "Armed Joy"en Italia, incluso "The Sun Still Rises" de Conspiración de Células de Fuego en Grecia.

Tampoco es coincidencia que este ataque represivo se produzca ahora después de nuestra reciente publicación de '325 # 12 - Contra la Cuarta y Quinta Revolución Industrial'. Esta publicación que sentimos impacta en el núcleo de lo que los estados y el capitalismo están impulsando, antes y más ahora, al amparo de la pandemia Covid-19, es una amenaza directa a sus planes de subyugación, de robotización y automatización de todo. Su ataque ha afectado momentáneamente nuestra distribución de la publicación tanto online como físicamente, pero ha fracasado inevitablemente. Los tecnócratas que quieren dar forma a nuestro mundo en una sociedad carcelaria militarizada tecnológica y pujante están siendo expuestos, no solo por nosotros mismos, sino por los ya crecientes ataques internacionales a su infraestructura. Esto es lo que temen, que esto puede crecer y por eso han venido tras nosotros. Por lo que sabemos, la policía que está tratando de perseguirnos, confía en las tácticas de su viejo libro de trucos represivos, intentando que otros denuncien y cerrando la contrainformación. Desde su 'Operación Ródano' dirigida a atacar a los círculos anarquistas en Bristol, solo habían atrapado a una persona involucrada en un ataque, pero no a nadie involucrado en la Federación Anarquista Informal u otros innumerables ataques anarquistas.

Claramente no han reprimido ningún fuego de rebelión como lo demuestra el motín, el ataque a la comisaría y la quema de coches de policía el mes pasado.

Ha habido silencio durante demasiado tiempo en esta isla de la conformidad, mientras el mundo exterior comienza a arder de nuevo, esas brasas siguen ardiendo y sentimos su calor. Más que nunca hay una necesidad absoluta de coordinación internacional entre camaradas, para atacar directamente este cadáver apestoso que intenta resucitar, para aprisionarnos más. La contrainformación es una parte integral de esta coordinación internacional, para permitir que quienes quieran actuar por la libertad en este mundo vean las señales de complicidad en todos los idiomas posibles, hablen el único idioma de la insurrección y la anarquía. Debe haber una revitalización de la red internacional de contrainformación, para volver a convertirse en una amenaza a nivel internacional, luego de la reacción represiva que busca aislar a los anarquistas entre sí, no solo en el mundo sino también a nivel local. El Colectivo 325 continúa avanzando por este camino que ya habíamos recorrido, incluso ahora continuamos con nuestros proyectos de publicación, incluida una nueva reimpresión de '325 # 12', una nueva edición ampliada de 'Dark Nights' y otros proyectos para el futuro a nivel internacional. . No nos silenciarán ni nos detendrán y tendremos nuestro ¡venganza!

Sobre el sitio web, aún no sabemos si volverá, está muy claro para nosotros que si resucita como '325' en cualquier otro lugar en línea, las autoridades lo atacarán de inmediato una vez más. Esto también significa que podríamos poner en riesgo a cualquier proveedor en el futuro, así como también poner en riesgo de cierre otros proyectos de contrainformación y movimiento como sucedió con el reciente ataque represivo. ¿Quién sabe adónde nos llevará todo esto? Lo que sí sabemos es que estamos lejos de dar marcha atrás, ni un paso atrás ante el enemigo. Quizás sería mejor volver a la palabra impresa tradicional, ver las caras de las personas, hablar palabras, conspirar. No diremos que el sitio regrese, ni que se vuelva a manifestar como un nuevo proyecto, solo el tiempo lo dirá.

Por ahora, nuestra absoluta solidaridad con los compañeros de nostate.net y Act For Freedom Now! junto con todos los demás proyectos de contrainformación afectados.

¡NADA HA TERMINADO, LA LUCHA CONTINÚA!

325 Colectivo