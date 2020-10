Si no nos cargamos de fuerza, Rato para rato

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el caso Bankia, absolviendo a los 34 encausados a los que se hacía responsables de la pérdida de 22.000 millones de euros, que constó el "rescate" de la entidad. La Audiencia considera que la salida a Bolsa de Bankia fue supervisada por todos los organismos técnicos competentes: Banco de España, CNMV, FROB y EBA. Todos ellos dieron el aval a las operaciones financieras desastrosas sin pestañear, pues se ajustaban a Derecho. La Audiencia también considera que la publicidad del folleto que animaba a los inversores, detallaba los riesgos de la inversión. Y por último considera que no se acusa de nada concreto a los acusados, que es necesario precisar qué fue lo que hicieron mal a sabiendas, que por lo tanto, son inocentes.

Evidentemente, ni los supervisores competentes, ni el folleto, ni los 34 acusados, ni las autoridades monetarias y financieras, que el demonio sabrá quiénes son, avisaron de que entre los riesgos se encontraba el de colapso, y el de tener que rescatar a la Entidad, con el mayor rescate conocido, de 22.000 millones.

La cuestión es la siguiente: parece ser que el pagar las deudas multimillonarias de especuladores, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, dar gracias siempre y en todo lugar, a las autoridades monetarias y financieras, y técnicos competentes de chichinabo. Rodrigo Rato, Ángel Acebes y el resto de tipos que dilapidaban fortunas en gastos suntuarios mientras la población las pasaba canutas, no cometieron ni estafa, ni falsedad contable, y ahora mismo brindan con champán riéndose a mandíbula batiente. Por el camino, se facilita la fusión del tinglado de estos personajes -rescatado con dinero público- con Caixabank, en aras de crear un súperbanco que al pesar más pueda aplastar mejor a sus "clientes". Como comentan en un artículo de 'El salto':

Mientras escribo estas líneas me paseo por las cuentas de Twitter de algunas de las principales cuentas de los líderes de Unidas Podemos, sobre todo de aquellos que siempre ponían el grito en el cielo contra el poder financiero, de aquellos que aclamaban una banca pública, de esos que acusaban a los banqueros y sus amigos dentro de las instituciones de acabar con todo lo público para complacer a la industria financiera. Silencio absoluto. Aceptación de la derrota de Iglesias en Carne Cruda, algún tweet que otro de algún dirigente, pero nada. Derrota. Pero además una de esas derrotas que no quieres que se visibilicen mucho y crees que por no hablar de ella va a dejar de existir. El vicepresidente defiende que se hará todo lo posible para recuperar las ayudas que todavía no se han devuelto. Debería explicar en qué plan o estrategias están puestas sus esperanzas para que una participación de 2.000 millones se conviertan en 20.000. Hemos perdido la mayor de las oportunidades que se nos presentaba en esta legislatura. La de volver a tomar las riendas de algo tan importante como el flujo del crédito y el dinero, de convertir el desfalco del rescate en una inversión a futuro.

Y hay que concluir que eso es así, porque los parlamentos, no solo el de España si no los del mundo entero, legislan para blindar a estos elementos, y hacerlos inimputables. Toda la legislación de los últimos 200 años se ha hecho para beneficiar la acumulación de capitales en manos privadas, y para que en caso de colapso, los Estados acudan a financiar con el esfuerzo de los trabajadores, los dividendos de los inversionistas. Porque para la legalidad, expoliar 22.000 millones es un riesgo, un accidente. Dejar de pagar las cuotas de la hipoteca, es motivo de desahucio.

El gobierno más progresista de la historia de Españistán está a verlas venir no sólo respetando la decisión judicial de dar vía libre a los inversionistas. El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria denuncia en Twitter cómo el gobierno, aparte de hacer propaganda de las mascarillas, pone en peligro la salud de sus víctimas en aras de los beneficios:

En pandemia recrudecida, con el comienzo de frío, @PSOE y @PODEMOS permiten desde hoy cortes de agua, luz y calefacción; no prohíben los desahucios; no suspenden el pago del alquiler para personas vulnerables y no socializan viviendas abandonadas continuando la crisis humanitaria — Sind. Inquilin@s GC (@InquilinasGC) September 30, 2020

A mayores, el control de los presupuestos por parte de los ministros "comunistas" sólo ha dado de sí para presentar como grandes éxitos el seguir dando paguitas a los empresaurios: ¿Por qué lo llaman ERTE cuando son salarios nacionalizados?

Por tanto, no los llaméis ERTE al menos en el caso de los empresaurios hispánicos. Llamadles subvenciones a las empresas para que hagan ERTE. Llamadlas nacionalización de salarios, es decir, seguir pagando con la SS el 70% del sueldo de los trabajadores para que las empresas no les paguen el despido. Describidlos si queréis como rescate con fondos europeos porque es así como se van a pagar y financiar. Pero no los llaméis ERTE porque los ERTE siguen siendo lo mismo que antes y volverán a ser lo mismo de antes. Es decir, que en cuanto desaparezca la subvención desaparecerán automáticamente los ERTE y volverán los despidos de toda la vida porque el despido objetivo sigue estando igual de fácil que lo dejó el PP y porque meter facturas o alquileres o nóminas desde el empresario o su familia o sus otras empresas sigue siendo igual de fácil que antes y no lo mira nadie cuando despiden a los trabajadores. En resumen, esto de "los ERTE" no es ni más ni menos que subvencionar con dinero público el retraso de unos despidos que acabarán produciéndose igual tarde o temprano.

También para pagar a los burócratas que te niegan la limosna del "Ingreso Mínimo Vital".

Los y las anarquistas afirmamos una vez más, que toda la actividad parlamentaria se muestra inútil a la hora de reparar los desmanes del capitalismo financiero. Las peticiones de "nuevas leyes" que protejan a los ahorradores, ¿no estaban garantizadas por el Banco de España, Banco CNMV, FROB y EBA? ¿Nuevamente habrá que llevar a sus señorías peticiones para que hagan leyes justas, cuando han tenido cuarenta años de democracia para ello? ¿Dónde ha ido a parar todo el esfuerzo militante de campañas que apostaban por lo judicial como 15mPaRato?

De nuevo se demuestra que tener razón, no basta, y que es necesaria la fuerza.