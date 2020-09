Transporte seguro, trabajo seguro, escuelas seguras y monumentos funerarios seguros

Héroes del Covid 19. Madrid. Sobran las palabras. Foto de Marca.



No dejan de llamarme la atención, las declaraciones de diversos expertos y políticos asegurando que el transporte público es completamente seguro. Su sistema de ventilación –DICEN–, así como la limpieza concienzuda, y las mascarillas eficaces de los viajeros, hacen que el riesgo de coronavirus se reduzca a un insignificante 1%. ¿De dónde sacan esa cifra? De estudios internacionales (1). Da igual que viajes asardinado una hora en metro, que de cien pasajeros del vagón, tan solo uno irá expandiendo la plaga por ahí. Lo mismo pasa en las escuelas: con sencillos protocolos, los niños no se tocan, las aulas están ventiladas, los profesores no se acercan, y las mascarillas siete horas… vuelta a aulas ser segura. Y lo mismo pasa en los centros de trabajo, donde aún estando el currelador del invernadero con fiebre, tos y síntomas, los contagios son muy escasos. Basta con que vuelvan a sus cuchitriles, y no salgan de allí más que pa meá en caso de necesidad extrema.

Entonces… ¿Dónde se contagia la gente? Es que resulta que España va en cabeza en el ranking de contagios y muertos. Pues dicen los gobernantes y su pléyade de expertos, que la mayor parte de los contagios se producen en bodas, bautizos, entierros y comuniones. Y es que en España –Marca España–, estamos todo el día besuqueándonos, compartiendo la saliva y dándonos abrazos en los entierros.

Luego se extrañan de que la gente no se crea ná de ná (2). ¿No decían que el coronavirus había sido traído allende los mares por conspicuos turistas y hombres de negocios, que lo trasladaban en avión traspasando fronteras cual aves migratorias?

En mi no-científica y modesta opinión, basándome sólo en mis creencias, pienso que un 1% de contagios en metro es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta la cantidad de viajes que da uno desde que se levanta a las seis, hasta que vuelve a casita a las diez de la noche, tras una jornada de gratificante trabajo reponiendo estanterías, limpiando oficinas, o enrollando cable industrial. Claro, te dicen que no detectan contagios en el metro, porque… ¿Cómo van a detectarlos? Cuando alguien da síntomas y le preguntan el "¡dónde metiste la lengua cachoperro!, esa persona no sabe si se contagió en el vagón a las siete de la tarde cuando aquella vieja se puso a estornudar provocando el pánico, o cuando el tío de los bigotes se metió el deo en la nariz. En cambio si hay contagios en una boda, es fácil de determinarlo, porque hay una lista de invitados, y se sabe del primero al último quién dio a la feliz pareja quinientos euros en un sobre, y quién un jarrón pintado con payasos del bazar de la esquina. Ahí no hay tu tía. ¿Y a qué llaman "vuelta segura"? A una masacre de 31.200 personas, de las que 25.000 son mayores de 75 años (3).

Por eso la obsesión de los gobernantes, y de la patronal, y de sus lacayos, es que todo el aparato productivo funcione sea como sea: que los trabajadores trabajen así revienten en el matadero. Que los profesores produzcan los técnicos necesarios, aunque pierdan la voz gritando a los niños de lejos, pues que se compren un micrófono. Y la cosa que les da pánico, es que se ha demostrado que los trabajadores somos indispensables, insustituibles, imprescindibles. No somos nosotros quienes estamos en crisis. Son ellos quienes se están ahogando. Son ellos Canallas&Company quiénes demostrando la nocividad de su sistema financiero, de su ética tacaña, de sus valores avariciosos, se hunden en la crisis. Y lo que en realidad pasa, no es que la economía vaya a entrar en recesión. Lo que pasa es que el patronariado quiere arrastrarnos a la mierda con ellos.

Conste en acta.

-------------------

NOTAS

(1) Estudios internacionales demuestran que si en un vagón de metro atestado de personas, ninguno tiene coronavirus, no se producirán contagios.

(2) El comportamiento del virus es misterioso. Lavarte las manos con agua fría elimina el virus. Pero lavar la ropa en la lavadora a 40º y secarla al sol, no reduce el riesgo pues el virus puede con Ariel.

(3) Entre las justificaciones bizarras del mes, está la clásica de "es que son viejos que tienen patologías previas".