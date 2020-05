Los pactos de la socialdemocracia en el año del coronavirus

Menuda confusión tienen los partidarios de la política parlamentaria, con los pactos que establece el Gobierno de cara a cuadrar las votaciones que prorroguen el Estado de Alarma. El último con BILDU ha levantado alguna polvareda, al firmar los gobernantes del Reino con los socialdemócratas de la Patria Vasca, un papel en el que decían que iban a derogar íntegramente la Reforma Laboral de 2012.

Y ahora andan los votantes más centrados preguntándose qué es exactamente lo que se va a derogar, y cuándo. Porque a continuación todos los firmantes están mareando la perdiz, diciendo: por un lado que no se pueden hacer las cosas a lo loco; por otro que el acuerdo está vigente.

Yo lo que veo, es que todo sigue igual. Y lo que me pregunto es cómo quedaremos después del cambio legislativo por lo siguiente:

Se habla de derogar la Reforma Laboral de 2012, olvidándose que en 2010 se hizo otra, y hasta 1977 que se firmó el primer pacto social, me perdonáis que no os lo detalle porque yo ya he perdido la cuenta.

Todos los pactos, acuerdos, reformas, llevados a cabo desde el 77 en materia de legislación laboral, se resumen en esta gran consigna: facilitar el despido para crear empleo. Por supuesto, se trata de un gran malentendido, porque a la vista está que España es el país con mayor precariedad, desempleo y empleo sumergido de Europa. Es un hecho: gobierne quien gobierne cada nueva generación en España, entra en un mercado laboral más precario que la anterior. ¿O no?

Así que a mí que deroguen la Reforma los y las del parlamento, me da igual. Lo que quiero saber es cómo nos vamos a quedar. Ya que si sigue la moda de subvencionar a los empresarios para que despidan, seguiremos yendo de cráneo.

Añado, además, que la Reforma Laboral ha sido derogada YA en montones de empresas, en las que los sindicatos, burocracias excluidas, han firmado convenios y acuerdos que tumban dicho bodrio. Y no han tenido que reunirse políticos para hacerlo. Lo han hecho plácidamente los trabajadores y trabajadoras, organizándose en sindicatos, plantando la batalla a sus patrones, sentándolos en una mesa y forzándoles a firmar medidas que les benefician y que excluyen el articulado de la Deforma de 2012.

¿Y qué demuestra esto? Que sobran pactos políticos. Y que los políticos son unos inútiles. Que es necesaria la organización sindical alternativa, real y práctica al sindicalismo de Comités de Empresa. Que hay que dar prioridad por parte de los activistas a la Directa, empresa por empresa, convenio a convenio, huelga a huelga. Que esa es la única manera de acabar con la brecha salarial, con los sueldos a la baja, con la precariedad, con los accidentes laborales, con los recortes y despidos masivos. Que hay que controlar los contratos, a quién se contrata, el cómo y el cuánto. Que hay que saber cuánto dinero entra en la empresa, cuánto sale y a qué se dedica. Esa es tu tarea.

Basta de legislaciones tramposas. Sin una la plantilla unida bajo el paraguas de la organización, del sindicato, no hay legislaciones laborales socialistas que valgan. Porque la patronal, rica, fuerte, egoísta, avariciosa, despiadada, seguirá comiendo terreno como ha hecho hasta ahora, y no consentirá perder, ni siquiera en el terreno de los simbólico.

Gobierne quien gobierne la prioridad no puede cambiar: la defensa de nuestros derechos es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. No es la de políticos que están pendientes en el día a día del mantenimiento del Poder o de su conquista. Porque cualquier político ante ese objetivo, sacrifica todo. Y tú, estás en ese todo. A los hechos remito.