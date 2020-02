[MAD] Presentación de "Saqueadores de espuma. La ciudad y sus grietas"

El próximo viernes 21 de febrero Lurdes Martínez presentará su libro Saqueadores de espuma. La ciudad y sus grietas, publicado por Ediciones El Salmón.

Será acompañada por Julio Monteverde, poeta y autor del prólogo, y Esther Peñas, periodista y poeta.

Os esperamos en la librería Enclave de Libros (c/ Relatores, 16, Madrid) a las 19:00 h.

"Si la ciudad se ha forjado con las alegrías y tragedias de quienes la habitan, si ha sido caja de resonancia donde reverbera el eco de lo humano y su heterogénea historia, adentrarse en la ciudad de la mercancía es encarar una realidad opuesta. A un espacio adocenado corresponde una experiencia anestesiada: el aire de la ciudad ya no nos hace libres. Muy al contrario, la sociedad tecnológica que conecta desde el aislamiento origina desarraigo y disgregación social, o bien una cohesión perversa que se vale de la mercancía a cuyo falso calor nos congregamos. Consecuencia de todo ello es que la tensión, el pálpito y la sensualidad de la vida social pierdan fuerza y se aminore el riesgo del encuentro, el desafío de la mirada directa, el roce del juego en la calle o la carnalidad del abrazo.

La nueva ciudad carece no sólo de capas sucesivas de acontecimientos sedimentados a lo largo del tiempo capaces de animar a sus moradores; se halla igualmente desprovista de miradas que puedan vivirla, pues el capital humano disponible para construir el devenir histórico de tal distopía es una miríada de seres indiferentes al descalabro de la ciudad histórica. Inmersos en un delirio aséptico, cobijados y guarecidos de los peligros de la vida en sus coches y casas, aislados e inmovilizados ante el teclado y la pantalla, ¿pueden los incidentes desfallecidos de sus vidas dejar alguna huella en las piedras de la ciudad?"

"Lurdes Martínez arranca la poesía a los muros derruidos junto a los que avanzamos sin mirarnos. No busca fuera, sino dentro, y dentro no encuentra nada que no estuviera ya fuera, oculto quizá por la abrumadora presencia del horizonte, pero presente como finas capas de conchas sobre la arena" (Julio Monteverde).

Lurdes Martínez es poeta y miembro del Grupo surrealista de Madrid desde 1992. Coeditora de la revista Salamandra y del periódico El Rapto, ha participado en numerosos libros colectivos y es autora de las plaquetas Detrás del invierno (La Bella Cristalera, 2010); La huella termita (Sol y Sombra poesía, 2012); y Los inspirados del borde del mar (El ojo de buey, 2016). Le interesa el análisis crítico de los mecanismos del espectáculo (acondicionamiento del espacio y ciudad postindustrial), la investigación del inconsciente colectivo y la experimentación, reflexión y registro fotográfico y poético de lo maravilloso en la vida cotidiana. Siente una atracción colosal por lo ruinoso y su potencial insurgente, y ama el hallazgo.

https://www.edicioneselsalmon.com/…/…/saqueadores-de-espuma/