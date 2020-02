Líos Portentosos en el siglo XXI

En el Siglo XX, todo era más guay



¿A vosotros no os parece que esto de la política es cada día más complicado? Por ejemplo, yo recuerdo la guerra en Oriente Medio. En el siglo XX era simple: la OLP eran los buenos, te ponías un pañuelo palestino, y listo. Ahora mismo es que te ves un mapa de Siria, e intentas entender qué zona controla cada cual, y es un lío de flechas, grupos, facciones y colorines, que te mareas. Entre el ISIS, Al Qaeda, Al Nusra, Hezbolá, Basij, Baaz, Muyahidines, Talibanes, diversos ejércitos, movimientos redentores… Es dificilísimo saber quién diablos son los buenos… Las YPG, claro. ¿Y los peshmergas? Da vértigo, en serio. Joder, por qué no sale Arafat a poner algo de orden en ese lío. ¿Dónde está Brezhnev con sus espesas cejas estilo Groucho Marx?

Me pasa una y otra vez con diversos asuntos que ponen en la prensa como que muy importantes. El empeachement de Trump por ejemplo… Es que ni leyendo la wikipedia me entero. ¿Que quieren destituir a Trump, porque presionó al presidente ucraniano para investigar a un demócrata…? ¿Es una broma? Por dios bendito, pero si ese tío a lo que se dedica es a presionar tol puto día. Un nota que levanta muros, hunde economías, lleva a la muerte a migrantes, organiza el Brexit ¿y le quieren echar por unas llamadas? Yo flipo.

Y hoy leyendo el periódico, menudo lío tienen en Cataluña con la convocatoria de elecciones. ¿Y por qué? La hostia, la secuencia de declaraciones, acciones, convocatorias, reuniones, abrazos seguidos de puñaladas traperas, exiliados dando instrucciones, la Junta electoral, el President de la Generalitat a su bola sacando pecho, aparece otro tío que es el President del Parlament que no se quiere pillar los dedos, (y conste que no ayuda a los que estamos en el sur que uno se llame Torra y el otro Torrent), reproches de los presos, más reuniones... ¿No es diabólico? … ¿Es que nos quieren volver locos?

Y no es que en el siglo XX todo fuese diáfano. A veces te entraba alguna confusión, como por ejemplo… ¿Sabéis la canción esa del Hasta Siempre Comandante, cuando todito dios cantaba lo de "aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Ché Guevara"? Yo me quedaba algo perplejo, porque si se piensa uno se pregunta… ¿Aquí se queda qué? Pero bastaba pensar un poco para llegar a una conclusión: se queda una presencia clara y transparente del Ché. A ver, reflexión: una presencia, transparente, clara… O sea: un fantasma. La gente cantaba que el fantasma del Ché andaba por allí, uhhhhuuuú. Y uno se quedaba tranquilo, porque yo llevo viendo a mi difunto abuelo de vez en cuando en los aparatos de cocina, la última vez en la pantalla del microondas en 1990, que recién comprado me llevé un susto morrocotudo porque lo puse en funcionamiento con un plátano dentro a ver qué pasaba, y explotó.

Por eso, os lo juro: la política, en el siglo XX, era más sencilla de entender.