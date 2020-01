XX Marcha a carcere de Teixeiro

Un ano mais, imos a carcere de Teixeiro, e xa van vinte. As carceres non reinsertan, polo fin das torturas e a impunidade dos carceleirxs, pola erradicación dos FIEs, non mais aillamentos, posta en liberdade a presxs en enfermas de gravedade, non a dispersión carcelaria, solución a os graves problemas sanitarios nas carceres.

Todo o noso apoio a greve rotativa das presas. Vemonos o sábado 18 as 11 horas en frente a gasolinera da carretera a prisión.