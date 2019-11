[GR] El día después del 17N: sabor a sangre en la boca

Publicado por Yannis & Maud Youlountas. Traducción: NoticiasALB

Noche muy dura para los amantes de Exarchia y la lucha revolucionaria en Grecia.

Muchos de nuestros compañeros pasaron la noche entre cuatro paredes después de palizas sistemáticas. Otros resultaron heridos, incluidos tres en la cabeza y trasladados en ambulancia al hospital. Otros tuvieron que esconderse durante buena parte de la noche, o toda la noche, para no ser recogidos y golpeados por la policía que parecía muy emocionada, como en un videojuego de guerra por todo el vecindario.

En total, más de 5.000 policías, un helicóptero y drones transmiten constantemente la posición de los insurgentes resistentes a los techos, la policía antiterrorista, la policía antidisturbios, la policía de civil, los voltigeurs (motorizados), los vehículos blindados con armas de fuego. La armada que convergió en Exarchia durante las dos protestas sucesivas (1) era demasiado numerosa y estaba demasiado equipada para los miembros irreducibles del distrito rebelde y solidario.

Exarchia no duró mucho. Ya parcialmente ocupado durante semanas, rápidamente cayó bajo el control del soldado presuntamente guardián de la paz. Pocos lugares dentro del barrio todavía son seguros. Esta mañana, mientras el sol aún no ha regresado, Notara 26 sigue en pie, así como la estructura de salud autogestionada K* Vox (ADYE). Pero estos lugares y algunos otros son figuras de los últimos bastiones en un vecindario no estándar devastado minuciosamente por el estado griego durante semanas, con el fin de eliminar una de las fuentes de inspiración del movimiento social en todo el mundo.

Incluso hoy, la sangre ha fluido, incluida la de una joven golpeada en la cabeza hasta el punto de pintar en el suelo la verdadera cara del régimen. La Junta no solo no terminó en 1973, sino que el nuevo gobierno, con sus ministros, algunos de los cuales son de extrema derecha y su política cada vez más autoritaria, se acerca paso a paso al ejemplo del coronel Papadopoulos y su camarilla.

Con los nuevos medios tecnológicos adquiridos especialmente en Francia, el poder monitoriza, sigue pistas, se preocupa, amenazan, golpean y detienen tan bien como dicen. Sí, la manifestación en memoria de la sublevación de 1973 tuvo lugar, incluso numerosas, pero enmarcada por una cantidad impresionante de policías y autobuses MAT que bloquearon todos los problemas. En las calles de Exarchia, docenas de compañeros se vieron obligados a sentarse en el suelo o arrodillarse, las manos detrás de la cabeza, bajo golpes, abucheos y humillaciones. Aquí, una mujer es arrastrada por el cabello. Allí, un hombre es golpeado en los testículos. Y luego charcos de sangre, aquí y allá, en las esquinas de la plaza central del vecindario magullado.



imagen de MariosLolos



En los medios de comunicación, hay un concierto de elogios en todas las cadenas: Mitsotakis finalmente habría restablecido "el orden y la democracia" en todas partes en Grecia, incluso en "Exarchistan", la zona sin derecho donde todavía se desatan algunos cientos de mohicanos. Las noticias de última hora pasan sin transición de la victoria de los Tsitsipras griegos a los Masters del tenis a la ocupación policial de Exarchia, completamente paralizada o casi después de una breve resistencia. Mitsotakis saluda la victoria de su compañero tenista y promete terminar con las últimas okupas muy pronto. Según él, su misión en esta área pronto terminará.

También quiere vengar la visita de Rouvikonas, este domingo por la mañana, a la casa del Ministro de Economía, Adonis Georgiadis, un ex LAOS, un partido de extrema derecha. Particularmente racista, Georgiadis declaró especialmente que quería "dificultar aún más la vida de los inmigrantes" para disuadirlos de venir a Grecia. Con esta acción, justo antes de la manifestación del 17 de noviembre, Rouvikonas quería demostrar, una vez más, que si somos vulnerables, los que nos gobiernan también lo son: "¡Conocemos sus direcciones personales, sabemos dónde encontrarlo!" Amenazó al grupo anarquista en su declaración. La protesta de toda la clase política fue inmediata. Por ejemplo, PASOK se sorprendió de que los activistas se permitieran alterar la privacidad de los líderes políticos, independientemente de los desacuerdos. "Esto refuerza nuestra determinación de clasificar a Rouvikonas entre las organizaciones terroristas", dijo otro ministro de Nueva Democracia en televisión. Rouvikonas, el próximo objetivo planificado, "tan pronto como el caso de Exarcheia esté completamente resuelto".

La ley se está endureciendo contra todas las formas de resistencia. Por ejemplo, el uso de un cóctel Molotov ahora cuesta hasta 10 años en prisión, y ya no 5 como antes. "Nasser" es mucho más fácil que antes gracias a la "neutralización de los centinelas en los techos", es decir, grupos que, hasta ahora, observaron y enviaron una inundación de fuego desde las alturas del vecindario tan pronto como se perdieron las calles, especialmente alrededor de la plaza central de Exarchia. Los puestos policiales continúan progresando. Los empleados del Ayuntamiento de Atenas son enviados bajo escolta policial para limpiar rápidamente las pgatinas de las paredes. Un recordatorio deñ "paredes blancas, gente tonta", decía uno de los lemas contra la dictadura de los coroneles, lo mismo en el otro extremo de Europa en mayo de 1968.

En la tibia noche ateniense, las voces se preguntan sobre la continuación, se reavivan las listas de discusiones, circulan mensajes para expresar ira, revuelta y solidaridad, pero también ideas, sugerencias, deseos. Frente al grupo de refugiados Notara 26, la pancarta más grande anuncia obstinadamente: "¡No podrás evacuar un movimiento completo! "

Esa noche, Exarcheia la rebelde tiene un sabor a sangre en la boca, inmóvil y silencioso en la oscuridad, pero aún vivo.

(1) Como puede ver en las fotos, hubo una demostración al mediodía, luego otra por la noche (como suele ser el caso en Atenas).

Anexo al amanecer: Rouvikonas acaba de liderar dos ataques simultáneos contra Volterra Α.Ε. y contra Elpedison Α.Ε., dos empresas que ofrecen gas y electricidad en Grecia, como parte de un nuevo plan de privatización para el bien común que va mucho más allá de las etapas anteriores.

Vídeo de los compas de Perseus