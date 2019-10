[EEUU] Apoyo internacional a los presos de Carolina del Sur

It's Going Down. - Este 23 de octubre, las ciudades de Nueva York, Washington DC, Londres y Kingston (Jamaica), fueron el escenario de acciones de militantes por la abolición de las cárceles a título individual y de miembros de la Coalición Pro Abolición, el Comité para la Organización de Trabajadores Encarcelados (IWOC) y Fight Toxic Prisons (FTP), que dieron a conocer una declaración escrita por personas encarceladas en Carolina del Sur exigiendo intervención humanitaria contra los continuos abusos de los derechos humanos y las terribles condiciones de las cárceles del Estado.

En Nueva York, tras intentar que las peticiones llegasen formalmente a la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michele Bachelet, los activistas fueron interceptados y expulsados de las instalaciones del Cuartel General de Naciones Unidas por una docena de guardias de seguridad que impidieron la simple lectura en voz alta de las peticiones o que cualquier forma alternativa de manifestación pacífica saliese adelante.

Los presos están comprometidos con las diez reclamaciones de la huelga de presos a nivel estatal, #PrisonStrike, y también denuncian la práctica de las cárceles de Carolina del Sur de utilizar placas de metal para bloquear la luz solar, por lo que promueven la etiqueta #SunLightIsAHumanRight en las redes sociales. A estas concentraciones hay que unir la alerta telefónica promovida por Gainsville IWOC, para hacer presión sobre los responsables de estas condiciones.

En una crónica, IWOC indica que

Durante años, los presos y sus allegados han denunciado las condiciones escandalosas en las cárceles de Carolina del Sur, tal y como quedan recogidas en informes y arbitrajes del departamento de Estado USA ante situaciones que violan las fronteras básicas de los derechos humanos. Sin embargo, estos procesos no han producido mejoras notables en las condiciones carcelarias.

La ONU adelanta ampliamente a los Estados Unidos en su reconocimiento de los derechos humanos a nivel mundial, y los derechos de los presos en particular. La ONU reconoce que el confinamiento solitario es tortura después de 15 días, aunque el confinamiento solitario a largo plazo sigue siendo común en los Estados Unidos. Un estudio reciente ha sugerido que cualquier período de tiempo en cubículos aumenta la probabilidad de muerte de un ex preso después de su liberación. Estos confinamientos son comunes en las cárceles de EEUU, con su impacto en el cerebro de los presos y su capacidad de autocuidado.

Después de que en la Institución Correccional Lee de Carolina del Sur se viviese en 2018 la jornada más mortífera del último cuarto de siglo de historia de prisiones estadounidenses, los presos hicieron un llamado a una huelga de presos a escala de todo EEUU contra la represión que viven. Manifestaron diez reclamaciones, ninguna de las cuales se ha cumplido hasta la fecha.

Más allá de las reclamaciones generales, hay ciertas condiciones específicas de Carolina del Sur que son particularmente represivas. El bloqueo de la luz solar con placas de metal está en el centro de las reclamaciones de los presos en los últimos años. Esta práctica, combinada con largos toques de queda, la generalización de rejillas para entrega de comida en las puertas de la celda, la inexistencia de actividades recreativas al aire libre y el atasco a la hora de acceder a las duchas, suponen que en prácticamente todas las cárceles se viva como en penales de alta seguridad.

Con estas prácticas el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Carolina del Sur niega la humanidad fundamental de las personas presas. Así se crean las condiciones que produjeron el estallido en Lee Correctional Institution en 2018. Se reflejan en el informe de NBC News sobre el prisionero de Carolina del Sur Allen "AJ" Capers, que muestra como Capers fue arrastrado al patio y abandonado hasta la muerte por los guardianes. Los agentes de Instituciones Penitenciarias están en el origen de una altísima tasa de suicidios. Condujeron a la asfixia del bebé de Sinetra Geter-Johnson en la celda de su prisión, ante la omisión de auxilio por parte de los guardianes. En 2014, un juez estableció que las condiciones rutinarias de las cárceles de Carolina del Sur violan los derechos básicos de los presos a la atención de su salud mental.

Los presos han intentado encontrar apoyo en los legisladores, han buscado abogados dispuestos a fundamentar denuncias de sus condiciones y han organizado protestas a escala de todo el país. No se les ha escuchado nunca. Las condiciones dentro de las cárceles de Carolina del Sur empeoran progresivamente y han instalado a los presos en la desesperación, como reflejan las estadísticas de muertes y suicidios en los últimos años. En Alabama, otro estado que presenta condiciones igualmente horrendas, ni un informe del Departamento de Justicia ni una importante cobertura en los periódicos nacionales han mejorado las condiciones para los presos. No hay canales confiables para enmendar las violaciones de derechos humanos dentro del sistema penal de los Estados Unidos.

Cuando las personas presas ya no pueden encontrar una base para la esperanza, luchan por abrirse camino. El sistema penitenciario de Carolina del Sur está desbordado, y en este momento está rompiendo la mente, los cuerpos y los espíritus de seres humanos. Hoy, estos presos se han acercado al mundo para instar la intervención humanitaria internacional de la ONU, en un intento por aliviar las duras condiciones en las cárceles de Carolina del Sur. Dan este paso porque no ven otro remedio.

Octavilla con las reclamaciones de los presos:

Solidaridad con los presos de Carolina del Sur - Reclamaciones de los presos:

1) Programas de estudio y orientación que ayuden a los presos del estado de Carolina del Sur a aprender un oficio o a certificarlo para ayudar al preso en su transición de vuelta a la sociedad o para que pueda hacer algo positivo mientras está en la cárcel.

2) El Departamento de Instituciones Penitenciarias de Carolina del Sur ha de proporcionar actividades de ocio al aire libre para los presos en general todos los días de la semana, y no ha de eludir esta responsabilidad alegando escasez de personal.

3) El Departamento de Instituciones Penitenciarias de Carolina del Sur debe retirar todas las planchas de acero que cubren ventanas de celdas, impidiendo que entre la luz del sol.

4) El Departamento de Instituciones Penitenciarias de Carolina del Sur debe proporcionar a los presos menús que garanticen una ingesta diaria mínima de 2.200 calorías, especialmente los sábados y los domingos, en los que únicamente hay dos comidas al día -desayuno y cena-.

Se aconseja a las personas interesadas en este combate que estén atentas a la etiqueta #SunLightIsAHumanRight o consulten las actualizaciones en la web y redes sociales de IWOC, sindicato de presos de IWW.