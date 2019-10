Movimientos burgueses, o así

Burgueses catalanes planeando la quema de contenedores



Me quedo perplejo cuando leo que las manifestaciones de estos días en Barcelona, son un movimiento de burgueses, de la burguesía, o de la clase burguesa. Eso sí, me da la impresión de que los comentaristas consideran que mientras más lejos, y más desconocidos, los revoltosos son menos burgueses (1). Y por eso me gustaría explicar qué cosa es para mí un burgués catalán.

Un burgués catalán en condiciones, es un señor que es hijo de una familia bien, estudió empresariales, no trabaja en nada, tiene una empresa de construcción o una revista gráfica, o algún negocio más grande que la mar. Viste ropa de marca, lleva el pelo bien cortado, es alto, musculoso, se echa cremas, moreno, joven, dinámico, dispone de un coche deportivo, pero usa habitualmente una moto de gran cilindrada, una Bultaco o una BMW. Vive en un lujoso piso del centro de Barcelona, y posee otras residencias en sitios guays, juega al tenis en un club de los buenos, hace motocross, colecciona arte, tal vez un barquito, una amante o varias, o asiduo al puticlub de lujo.

Y la verdad, se me hace muy raro ver a decenas de miles de manifestantes burgueses correteando ante los mossos, y a otros miles de burgueses quemando contenedores y arrojando adoquines a la policía. Es que me resulta incomprensible que esos tipos hayan cambiado tanto en medio siglo. Me quedo perplejo. En fin, que si son burgueses, quienes que se rebrincan ante las barricadas de la policía, y quienes quedan tuertos por impactos de pelotas de goma y son llamados terroristas en el ABC, pos oye, que viva la burguesía. Digo yo que habrá que apoyar a quienes luchan y se están llevando la peor parte, aunque solo sea por conocer gente y adquirir experiencia, que a más de uno lo mismo le hace falta hacer algo de trabajo de campo.

Claro, que habrá quien diga que la alta burguesía se aprovecha de ese movimiento organizado por nacionalistas… Lo cual viene a decirnos que miles de manifestantes brutalmente reprimidos, son tontos. No sé qué es peor, que me llamen amigo de la burguesía, o que me digan estúpido… ¡Uy! Lo mismo soy las dos cosas. Pos claro que sí.

En realidad a mí lo que me parece, es que en estos momentos muchas personas descontentas están percatándose del percal, comprobando que los políticos en quienes confiaban, son unos esperpentos que mienten a destajo. Y oye, que si los demás, burgueses o no, intentan meter una caña en ese río revuelto, los demás, anarquistas o no, también podemos intentar poner una pica en Flandes (2). Lo mismo es una buena ocasión para invitar a quienes no son anarquistas, a intentar algo diferente, como un modelo confederal, que bien planteado sirva para estar mejor de lo que estamos. Para lo cual, supongo yo, habrá que dar el callo en la batalla de algún modo. Aunque solo sea para ver quiénes son esos burgueses, y qué cosas dicen, es que si tienes tiempo y no hay otra cosa mejor que hacer…

En el mundo entero se levantan los pueblos, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Por Ahí y Por Allá. Con incongruencias, con divisiones, fracturas y múltiples puntos de vista. No piensan como tú y como yo seguramente… ¿A quién daremos apoyo, y en quiénes nos apoyaremos?

————————————————-

NOTA

(1) Por ejemplo, los kurdos, que están a tomar por saco, no son burgueses.

(2) La expresión "poner una pica en Flandes", del siglo XVI significa llevar a cabo una empresa extraordinariamente complicada, tanto por la resistencia de los luteranos a las tropas españolas, como por la dificultad de encontrar reclutas para ser soldados piqueros, así como por los costes. La pica era una lanza larga cuya punta de hierro tenía muy mala leche.