Vísperas 18 de Octubre - Huelga General en Catalunya

Hay momentos decisivos en la historia de los países donde todo se decide a una carta. Quizás sea exagerado para el momento que se vive en Catalunya, pero nadie duda que el 18 de octubre se decidirán muchas cosas. En esta semana se ha vivido en Catalunya un nuevo episodio de catarsis colectiva - bienvenida sea - muy similar al que tuvo lugar en la semana del 1 de Octubre de 2017. Nuevamente los hechos nos han llevado a idéntica situación que es la antesala de una insurrección de masas (que ya veremos si se culmina). Por lo que se comenta en la calle, se vive un ambiente de alucinación: nadie se puede creer que el estado español sea tan tonto o tan cabrón, depende del punto de vista. Pudiendo arreglar un problema político con un gesto o con algunas concesiones, son tan autoritarios que tener un gesto de buena voluntad hacia Catalunya les hace parecer "débiles" o les hace perder votos (tal está el patio, que la gente exige mano dura con los catalanes). Han generado un problema de gran magnitud que los mismos políticos califican del "mayor problema desde que existe nuestra democracia".

Que el juicio a los presos independentistas fue un juicio político, no es ninguna novedad. Los acusados y acusadas lo estaban por haber hecho acción política. No hay más. Se la jugaron y perdieron. A la cárcel. Lo que desde el lado oscuro del Estado quizá no se entienda, es que esos políticos y otros, eran la garantía de que el Procés independentista no se iba a salir de los cauces "democráticos" y razonables que predominan en Europa occidental. Al ser condenados a 100 años, se han desatado las iras populares. En los miles de mensajes se puede leer el sentido común del pueblo: "los que montaron manifestaciones donde no quedaba ni un papel en el suelo (tal era el civismo del que presumían) se han ganado 100 años de cárcel. Ahora toca fuego y los políticos os vais a dejar de joder un ratito."

Se había creado un movimiento nuevo llamado Tsunami Democràtic. Nadie sabía de donde venía, pero estaba claro que era potente. Tenía y tiene grandes medios tecnológicos a su disposición y también tiene mucha legitimidad. Es como durante aquellos meses de septiembre y octubre que la gente recibía whatsapps al movil y nadie sabía como habían conseguido tu número. Los mensajes llegaban hasta el último rincón de Catalunya y como es obvio servían para guiar el ganado y que no se descarriaran.

El lunes vimos su puesta en escena. Todo el mundo al aeropuerto! Lo vamos a bloquear. Dicho y hecho. Miles de personas fueron en trenes y buses hasta el aeropuerto de El Prat. Allí les esperaban los mossos d'esquadra y los espantados turistas. Los mossos bloquearon el acceso en tren. Y la gente fue a pie por las vías. Las imágenes eran espectaculares. Miles de personas acudiendo a pie por carreteras, por la playa, por los caminos de los huertos del Baix Llobregat... Momento mesiánico. El caso es que el aeropuerto se bloqueó como nunca. Objetivo conseguido. Una imagen de proyección internacional estilo Hong Kong. Lo interesante era ver que las cargas policiales de los mossos eran contestadas con risas y provocaciones. No había miedo. Cierto que una carga es una carga y que provoca daños personales, pero a nivel colectivo no hacía más que empoderar. También se ocupó el AVE de Girona. Adif tuvo que suspender el servicio de trenes.