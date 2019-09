A los que dan batallas perdidas

Darío corriendo que se las pela



Hace unos días reflexioné unos minutos sobre algo dicho por un compañero: "yo ya no doy batallas perdidas, por eso apoyo un gobierno de coalición Podemos-PSOE" (1). Ay. Para mucha gente, lo que hacemos los anarquistas y activistas, es una batalla perdida. Es decir, intervenir activamente en el mundo que nos rodea como militantes, es pa ná, salvo que se apoye a un partido. No digamos ya soñar con un mundo comunista y libertario, que lo dan por locura absoluta. Así que se dedican a defender la política real de la izquierda real.

Hay una paradoja en esto de la izquierda real. Si recordamos algunos discursos de Pablo Iglesias, manifestaba libremente que el PSOE era también "la casta", y que Izquierda Unida era irrelevante. Actualmente IU es un socio más de Podemos, y el PSOE el agente a convencer. ¿Qué ha cambiado en el camino? Que no salen las cuentas de votos. El PSOE sigue siendo el partido de siempre, un partido que –dicen a veces– es de derechas (2). Todo muy sospechoso. ¿Esquizofrenia tal vez?

Luego está mi mala costumbre de leerme los programas de los partidos. Voy a poner un ejemplo: el de empleo digno". Dice el PSOE que "En el marco del diálogo con los agentes sociales analizaremos, con carácter de urgencia, la conveniencia de aprobar las modificaciones de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, que incluya los siguientes aspectos… (3)".

Os lo traduzco. Se comprometen a convocar urgentemente una mesa de expertos, compuesta por políticos, empresarios y sindicalistas representativos, a ver qué se puede modificar sin excesivos sobresaltos, de la reforma laboral de 2012, sin meterle mano a las anteriores (4) que han ido ahondando en: la contratación temporal; topes salariales (los beneficios no tienen topes); disminución de prestaciones por desempleo; subvención a los empresarios de contratos y despidos… ¡Meted a un obispo pederasta en la mesa, hostias putas!

En cuanto al programa de Podemos en materia de empleo, no hablan de reformas laborales, si no que plantean una cantidad de propuestas que implican una actividad legislativa de mayoría absoluta, yo diría que para cien años. O sea: es un programa que no tienen intención de cumplir, y que es tan utópico como la implantación del Comunismo Libertario en Murcia. Decir que "haremos, llevaremos a cabo…", cuando no han echado las cuentas de cómo financiar esos cambios, quién va a pagarlos, cómo van a recaudar, y ni siquiera tienen preparados los borradores legislativos para echarles un ojo, es simple publicidad.

Así que mi dictamen es el siguiente. Nuestras batallas las damos en el terreno de lo social y laboral. Personalmente, muchas las he perdido, pero algunas estoy contento de haberlas ganado. Por eso pienso que la gente que plantea batallas, y que a veces las gana, es la que frena la derecha hasta cuando pierde. En cambio tú: votaste; para que haya un gobierno de izquierdas; que legisle a tu favor…, me da la nariz que tú sí que planteas una ¿batalla? perdida. Puedes esperar sentado. O en lo alto de un guindo. Vosotros dais nuestras batallas por perdidas. Pero somos quienes ganaremos la guerra. Porque al menos, presentamos batalla.

————————-

NOTAS

(1) Vaya por delante que a mí que haya un gobierno IU/Podemos/PSOE, que no lo haya, o que se celebren nuevas elecciones, ni fú, ni fa. No voy a poner piedras en el camino de los electores de izquierdas, faltaría más. Es más, os deseo de todo corazón, os insto, a que vayáis a todas las reuniones de partidos que se os antojen que lo vais a pasar pipa. Colaborad con vuestros políticos joder.

(2) Para mí está clarísimo que el PSOE es la izquierda real. Porque si no, va a resultar que las elecciones siempre las gana y las ganará la derecha.

(3) Punto 1.1.8. del programa socialista: Ampliar el ámbito temporal del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, la inestabilidad y la rotación laboral. Reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

(4) Algunos de los pactos y reformas que nos han llevado al momento actual hansido: Pactos de la Moncloa 1977; Acuerdo Básico Interconfederal 1979; Acuerdo Marco Interconfederal 1980; Estatuto de los Trabajadores1980; Acuerdo Nacional de Empleo 1981; Acuerdo Interconfederal 1983; Acuerdo Económico y Social 1984; Real Decreto de Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protección del Desempleo 1992; Flexibilización de la normativa de contratación y negociación colectiva 1994; Sistema de protección social público 1996; Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios 1996; Acuerdo para la Estabilidad del Empleo y la Negociación Colectiva 1997; Convalidación del Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado Laboral 2001; Decretazo 2002; Acuerdo Tripartito 2006; Decreto-Ley seis medidas extraordinarias para el mantenimiento y fomento del empleo 2009; Real Decreto, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 2012.