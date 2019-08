Sobre el voto libre, meditado y secreto en 2019

Urna hambrienta. Forges



Ha sido una campaña electoral, pero que bien rara. Yo diría que antidemocrática. Porque la democracia en la era moderna, predica que el Poder reside en el Pueblo, el Pueblo ejerce el Poder a través de unos representantes elegidos en elecciones libres. Y el voto es libre, secreto y meditado. Pues nada de esto ha sucedido.

Resulta que los candidatos no han presentado apenas programa, y el poco que han mostrado nadie sabe cuál es, oculto en una verborrea infinita. Tanto derecha como izquierda, a lo que han apelado es al miedo. Dejo la derecha a un lado, y muestro a la izquierda en campaña.

Hemos tenido en los foros libertarios, una verdadera infección de gente diciendo que iban a votar para evitar el triunfo de los fascistas. Han afirmado que Ciudadanos, el PP y Box son la misma cosa, corriendo un tupido velo sobre el PSOE. Y han añadido que quien se abstenga, dará el triunfo a los nazis, como cuando Franco y Mussolini implantaron la dictadura. De manera absolutamente irracional, ignoraron las encuestas que daban la victoria al PSOE, y el dato de que la fragmentación de la derecha beneficiaba a la izquierda.

Pero allá películas. Mi pregunta es la que sigue: ¿Cómo puede ir a votar un elector, de forma meditada, libre y secreta, cuando lo hace bajo amenaza, y con un bombardeo de publicidad engañosa? La respuesta es que no puede. Es como pretender tener un coito meditado, libre, y secreto con alguien de tu elección, cuando te están diciendo que si no eliges a uno de esos dos tipos tan feos de izquierdas, te rajarán las tripas. Elige, elige, que eres libre.

Claro, si tú le preguntas los electores si son demócratas, te responderán sin pestañear que claro que lo son. El problema es que la campaña que organizaron grupos de presión en internet, fans de la nueva izquierda, vierterumores, opinantes y conocedores de entresijos, es una campaña antidemocrática por haberse basado en la coacción y el miedo. Es que en estas elecciones, no se han tomado siquiera la molestia de hacer promesas. Y quien más me ha sorprendido en sus intervenciones ha sido Pablo Iglesias, que hizo una feroz autocrítica reconociendo que habían cometido errores y que habían dado vergüenza ajena, pero que por favor le diésemos una oportunidad, y que si no cumplían, en las próximas elecciones… Me recordaba a mi sobrino el Queque pidiendo las llaves del suzuki al padre, tras haber reventado el opel corsa. Ahora pedalea laborioso hacia la Feria.

Por último, esta reflexión: resulta que en este país, cualquiera puede montar un partido. Hay partidos de izquierdas que van del socialismo al estalinismo pasando por el trotskismo y el marxismo auténtico; hay partidos ecologistas, animalistas, confluencias, mareas, frentes, alternativas nacionalistas, grupos corporativos… Todos pidiendo el voto, y a nadie se le ocurre decirle a los del Front Republicà que al disgregar el voto traerán al fascismo. Resulta que eso del fascismo solo lo trae la abstención, fuente de todos los males.

Mi opinión es la siguiente: que yo sí me leo los programas electorales, yo sí estudio quiénes son los candidatos de mi circunscripción, y como no me gustan, me abstengo. Me abstengo de manera libre, meditada, consciente y secreta. Y lo hago sin remordimiento y sin miedo, porque a los fachas, a los banqueros y empresarios, no se les teme: se les planta cara de manera organizada, con movimientos vigorosos sociales, sindicales, vecinales…, y reculan. Joder, si alguien tiene que tener miedo, que sean ellos.

Hay que ver. Va resultar que soy el único demócrata del puñetero país. Y que mi abstención, cuenta.