[Londres] Frente Verde Anticapitalista - reporte de las acciones tras el 15 de abril

la lucha por el clima es una lucha de clases



Menos de un mes después de nuestra primera asamblea, tomamos las calles de Londres para realizar una acción que coincidiría con el principio de la "Semana de Rebelión" de Extinction Rebellion (XR). Recogimos gente de entre los turistas frente a la catedral de St. Paul. Se sumaron a nuestros números miembros de varios grupos, incluidos pero no limitados a la Federación Anarquista de Londres, Earth Strike UK y el Grupo Comunista Revolucionario. Con banderas ondeando, máscaras puestas y el sistema de sonido bramando, comenzamos nuestro paseo por la mitad de la carretera, bloqueando el tráfico en nuestra marcha.

Publicado originalmente por Green Anti-Capitalist Front. Traducido por ALB Noticias

En contraste con XR, que pretendía mantener y bloquear partes simbólicas de Londres que habían anunciado a la policía de antemano, nosotros no avisamos a nadie y permanecimos fluidos y adaptables. Como tal, con un grupo mucho más pequeños fuimos capaces de causar una significativa de interrupciones a pesar de no conseguir nuestro objetivo inicial de entrar al Mercado de Valores de Londres. Nuestra ruta principal consistió en visitar y bloquear varios lugares de funcional importancia para el capital y las transacciones financieras en Londres - la Bolsa de Valores, el Banco de Inglaterra y el mercado de divisas.

Durante el tour también paramos en otros puntos de interés -bancos, tribunales, la iglesia de la Cienciología-, ya escogidos por algunos camaradas en el momento o por la policía que, debido a que no tenía ni idea de nuestro recorrido, siguió corriendo hacia los edificios que creían tener que proteger, aunque en ningún momento habíamos pensado en intentar entrar.

Si bien XR pudo causar interrupciones, al avisarlo de antemano, dieron tiempo a la policía para redirigir el tráfico, de forma que el impacto de la acción disminuyó mucho pese a las grandes cifras de concurrencia. Claramente se encontraron con algo al bloquear el puente de Waterloo, momento en el que la policía empezó a despejar el puente y a arrestar gente la primera tarde; el problema fue y es que XR cree en la colaboración con la policía. Es una vergüenza porque con tales números habrían podido cerrar Londres y muchas otras ciudades si tuviesen mejores tácticas. También deje ser tenido en cuenta que durante nuestros bloqueos de carreteras dejamos pasar a ambulancias, por lo que esta no es una excusa válida para trabajar con el estado.

Terminamos nuestro recorrido caminando hacia la Plaza del Parlamento para mostrar solidaridad con los manifestantes de XR. En una escena de jovial solidaridad, fuimos recibidos con aplausos, cantos y celebraciones de la mayor parte de gente en las calles. Se nos acercaron, no por primera vez, personas aliviadas de ver una alternativa al dogma liberal de no-violencia y colaboración policial. Sin embargo quedó claro que los organizadores y pacificadores no estaban tan dispuestos a recibirnos y se les escuchó cuchichearse unos a otros que nos tuviesen vigilados. Esto respalda el punto que ya comentamos, de que podemos apoyar al movimiento XR, aunque en muchos casos está formado por anticapitalistas y trabajan autónomamente en grupos no jerárquicos, al tiempo que criticamos la organización de arriba a abajo de XR.

El Frente Verde Anticapitalista es una alternativa a XR y mantendremos una distancia prudente respecto a su política de informantes y soplones, pero continuaremos realizand acciones en solidaridad con el movimiento y con las centenares de personas que están intentando buscar una solución a la catástrofe climática y ecológica. Esperamos que el movimiento comience a ver que la solución sólo se puede encontrar en un rechazo total al capitalismo y el nacionalismo, y continuaremos replanteando este hecho a través de nuestras palabras y acciones.

Debajo, el flyer que repartimos durante el día. Siéntete libre para imprimirlo y pasarlo durante las acciones. Alternativamente, puedes ponerte en contacto con nosotros y te enviaremos la versión en .pdf

The Green Anti-Capitalist Front is an alternative to XR and will maintain a safe distance from their police informants and snitches, but we will continue to take actions in solidarity with the movement and the thousands of people who are looking for a solution to climate and ecological catastrophe. We hope that the movement will begin to see that the solution can only be found in a complete rejection of capitalism and nationalism, and we will continue to restate this fact through our words and actions.