II Encontro Anarquista do Livro | Porto

O II Encontro Anarquista do Livro decorrerá entre os dias 25 e 28 de Abril de 2019, no CSA A Gralha, no Porto.

Num contexto marcado pela crescente capitalização da cidade, de manutenção de oligarquias económicas, intelectuais e artísticas, de desigualdades estruturais e de institucionalização das lutas sociais, o EAL 2019 será um espaço para o pensamento crítico e a (auto-)reflexão, a difusão de ideias e práticas anti-autoritárias, o intercâmbio auto-gestionado de saberes e fazeres, a visibilização de projectos colaborativos e autónomos que se recusam a fazer parte do circuito capitalista da produção livreira e editorial, assim como para a preservação da memória histórica e o reforço de redes de afinidade.

Nesta segunda edição, abordaremos as diferentes modalidades das estruturas de aprisionamento do Estado e do capital que continuam a apropriar-se, excluir e matar (simbólica e/ou materialmente) determinados corpos: os das mulheres encarceradas pelo complexo industrial prisional, os das pessoas refugiadas encurraladas às portas da Europa Fortaleza, os dos animais não-humanos explorados nas indústrias agro-pecuárias. Procuraremos conhecer melhor o movimento dos Coletes Amarelos, que surgiu no final de 2018, através das lentes dxs companheirxs da Federação Anarquista francófona. Falaremos também das fragilidades das “soberanias democráticas” e da voracidade imperialista/neo-extractivista das chamadas potências económicas no sul global, focando especificamente no impacto das fake news no aprofundamento da crise na Venezuela. Teremos um momento de encontro e de escuta activa sobre cuidados de saúde para companheirxs em lutas anti-autoritárias, no sentido de estimular o auto-conhecimento, a autonomia dos corpos, o respeito e a solidariedade. As nossas propostas para o EAL 2019 incluem ainda a apresentação de livros que nos fazem revisitar a memória histórica, uma oficina de encadernação DYI/FTM e concertos. Contará com a participação de mais de vinte bancas de livrarias, editoras e distribuidoras.

Mais uma vez, esperamos reunir, partilhar e fomentar processos de resistência e combatividade social, comunitária, política e económica. E razões não nos faltam: o capitalismo neoliberal que continua a minar-nos as possibilidades de auto-determinação, a extensão dos projectos neocoloniais, a branquitude inquestionada que se materializa em diferentes formas de opressão (racismo, islamofobia, ciganofobia e xenofobia), a renovação do fascismo e a extensão da extrema direita, a manutenção das estruturas cisheteropatriarcais, a repressão policial, a supressão/precarização/mercantilização das vidas humanas e animais, entre outras.

Não nos faltam razões, nem a nossa necessidade e vontade de resistir se esgotam. Continuamos a resistir aqui e a solidarizar-nos com os movimentos urbanos contra a gentrificação e pelo direito à habitação e à cidade; as lutas contra a exploração de gás, o fracking e a poluição do Tejo; os projectos de anti-consumo e de soberania alimentar; o repovoamento de zonas rurais; a criação de eco-aldeias e as lutas populares contra o eucalipto; a produção de média alternativos; a multiplicação de Zonas A Defender (ZAD) e de espaços autónomos e auto-geridos. Não esquecemos também os movimentos indígenas; a experiência de Rojava; a resistência palestiniana contra a ocupação israelita; as lutas contra Bolsonaro; as lutas anti-racistas; a resistência camponesa contra o agro-negócio; o movimento anti-fascista; as resistências queer e transfeministas; o crescente movimento anti-especista; o combate ao primado da tecnologia e da ideia de progresso, entre muitas outras.

Não há transformação social sem auto-gestão, apoio mútuo, autonomia e radicalidade. Ousemos reflectir, ousemos lutar!

DIA 25 | Quinta-feira

15h30 | Bancas na Avenida!

20h | Jantar vegano

20h30 | Cosmos Animado - curtas de animação internacionais

"Brincar ao modo de produção e ao modo de vida. Brincar ao quotidiano, aos sonhos e pesadelos. Brincar ao que somos, ao que quereríamos ser, ao que querem que sejamos. Brincar ao conflito e à cooperação, ao apoio mútuo e à ambição, às coisas deste e do outro mundo. VJMutante apresenta aqui "Cosmos Animado", uma selecção de curtas de animação internacionais em modo de vídeo jockey, para um público adulto ou um público muito jovem."

21h | "Animais, carne e leite bovino na cultura dominante", de Rui Pedro Fonseca

Apresentação de livro com o autor

"Nas representações culturais, os animais vivem livres, felizes, e interagem harmoniosamente uns com os outros nos prados verdejantes ou nas bucólicas montanhas. Contudo, estas idílicas construções apresentam-se desfasadas das realidades experienciadas por indivíduos não-humanos que são diariamente explorados, serializados, coisificados e mortos pela indústria agropecuária."

DIA 26 | Sexta-feira

16h30 | Abertura das bancas

17h | Feminismo anti-carcerário

Conversa com a editora Lua Negra

"A Lua Negra é um coletivo editorial que aborda a interseção entre o feminismo e a abolição das prisões. Nesta conversa iremos apresentar as zines já publicadas e a mais recente zine do coletivo intitulada "Justiça Transformativa: uma conversa com Mariame Kaba". Alguns dos tópicos a abordar serão: violência sexual, punitivismo, justiça heteropatriarcal, abolicionismo, justiça transformativa e processos de responsabilização comunitária.

Todas as zines do coletivo irão ficar brevemente disponíveis em formato digital na página do evento."

20h | Jantar vegano

21h | Concertos

A Velha Capital

"A Velha Capital é a concretização de um sonho, realizado através do amor pela cultura hip-hop, nasce a partir da união entre diferentes coletivos musicais da cidade de Coimbra e tem como principais objetivos valorizar e difundir a música feita em Coimbra. Esta grande família, formada no final de 2015, é composta por três diferentes coletivos: "A Resistência", "HHART" e "Capitão-Risko", que colaboram com diferentes produtores, tais como "Knegra”, "Shannon Maree" e "WIND", entre outros colaboradores de diferentes áreas. Este grupo acredita no valor do patrimônio cultural produzido na cidade de Coimbra e procura incentivar o crescimento dos artistas que aqui residem e criam, através da organização/dinamização de eventos, promoção e produção artística."

Tasc0

"É um hip hop assim com influências de metal, rock e punk. É o Vasco Fernandes, um bacano que escreve, produz e grava tudo sozinho, de Leiria."

23h | Dj set

Colectivo Rata Dentata

DIA 27 | Sábado

10h30 | Abertura das bancas

11h | Fáztelo!

Oficina de encadernação DIY/FTM dinamizada pela editora Ké Animal Es Ese Gato

"Fáztelo é uma oficina itinerante para maketar, imprimir e encadernar num ambiente de troca criativa e de autogestão."

14h | "Les Gilets jaunes: Points de vue anarchistes"

Apresentação de livro com Monica Jornet, das Editions du Monde Libertaire

"O movimento dos Coletes Amarelos surgiu a 17 de Novembro de 2018 contra o aumento dos preços dos carburantes em França. É um fenómeno novo que interpela e interessa tanto xs historiadorxs como xs jornalistas ou ainda os partidos políticos. Xs anarquistas sentem-se indubitavelmente envolvidxs com este movimento alheio a partidos e instituições.

Monica Jornet, enviada pelas Éditions du Monde Libertaire (editora da FA), recolheu pontos de vista de membros da Federação Anarquista francófona de forma a fazer luz sobre o movimento: Porque é que há uma diversidade de interpretações no seio da FA? Revolta ou revolução? A favor ou contra? Que pensar do movimento quando se é anarquista? Como explicar a participação de algumxs anarquistas e outrxs não? Devemos juntar-nos?

Monica responderá a estas perguntas e a outras durante a apresentação do livro para ficarmos a conhecer melhor o movimento dos Coletes Amarelos e os debates que suscita entre xs anarquistas."

16h | Refugiadxs e Europa Fortaleza

Conversa com Hibai Arbide Aza (jornalista, Grécia)

"A União Europeia deu por terminada a crise dos refugiados. Quem o afirma é o Eurostat com base nos dados da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX). A FRONTEX garante que entraram 150 mil pessoas na União Europeia irregularmente em 2008, o valor mais baixo em cinco anos. Em 2015, foram mais de um milhão e até hoje continuam a chegar milhares de pessoas à Grécia e ao Chipre. Os pedidos de asilo na União Europeia registaram um declínio no ano passado, tendo alcançado níveis verificados antes da crise migratória da Europa em 2015, segundo a agência de estatísticas da UE.

O facto de a UE concluir que a crise terminou faz com que não atribua fundos adicionais. Embora a Europa considere que a situação está a estabilizar-se, morreram mais crianças na guerra da Síria em 2018 do que nos sete anos anteriores.

Na Grécia, mais de 70 mil pessoas refugiadas estão encurraladas desde que a Europa decidiu fechar as fronteiras em 2016. Cerca de 20 mil destas pessoas vivem num dos 50 campos de refugiados que foram abertos nos últimos três anos. Os campos situados nas ilhas são estruturas terríveis onde os direitos das pessoas refugiadas são violados todos os dias, as mulheres são expostas diariamente à violência sexual e as crianças vivem em condições de superlotação, sem possibilidade de ir à escola. São "refugiados" aos quais a Europa não dá refúgio."

18h | Venezuela, entre naufrágios e Fake News

Conversa com a editora Ké Animal Es Ese Gato

"Nunca antes a Venezuela gerou tantas manchetes e notícias na imprensa, impressa e digital, rádio e televisão em todo o mundo como acontece hoje. Cada uma dessas notícias mostra um desejo descarado de manipulação que coexiste com outra corrente de desinformação que confunde e satura o destinatário da mensagem, incidindo diretamente sobre o desejo e a necessidade de que cada pessoa tenha de compreender uma possível "realidade".

O discurso com mais poder e presença, somado ao background cultural e político de cada pessoa, devora-nos, na sua tentativa de adicionar seguidores a um dos dois lados principais em disputa pelo Poder. Esta conversa procura refletir sobre o impacto que as Fake News tem no aprofundamento da crise na Venezuela."

20h | Jantar vegano

21h | Concertos

Pedro Diana

"Nem tanto ao lar nem tanto à guerra

São meio freaks mas armam-se em punks

São meio punks mas armam-se em Woody Guthrie

São meio Woody Guthrie mas armam-se em Brigitte Fontaine

São meio Brigitte Fontaine mas armam-se em Zeca Afonso

São meio Zeca Afonso mas armam-se em DADA

São meio DADA mas armam-se em doodoo

São meio doodoo mas armam-se em Didi

São meio Didi mas armam-se em Pedro e Diana

São meio Pedro e Diana mas armam-se em Diana e Pedro

São meio Diana e Pedro mas armam-se em anti-militaristas

São meio anti-militaristas mas armam-se."

Sharp Knives

"Sharp Knives é uma banda anarco-folk punk de Lisboa.

Transpondo as nossas esperanças, medos, dúvidas, frustrações, inconsistências e sonhos para palavras, gritando-os em voz alta como empoderamento, viajando e tocando, esperamos criar uma rede de afinidade de amigxs & companheirxs, resistindo juntxs contra todas as formas de autoridade, coerção e opressão."

DIA 28 | Domingo

10h30 | Abertura das bancas

11h | Roda de partilha: Cuidados de saúde para companheirxs em lutas anti-autoritárias

Actividade dinamizada pelo Go.S.A - Grupo Saúde Anti-autoritária

"Com esta actividade propomos um primeiro momento de encontro e de escuta activa entre todes es companheires presentes; abordando um conjunto de temas gerais ligados às preocupações de saúde que sentimos nas nossa lutas e espaços.

Apesar de algumas das questões que pretendemos levantar serem dúvidas e necessidades com as quais todes, no nosso meio social, lidamos diariamente, achamos ainda assim importante que encontrem um eco específico nos espaços de lutas que construímos e que frequentamos. De forma a que o autoconhecimento, a autonomia dos corpos, o respeito e a compreensão pelos mesmos, e a solidariedade, se tornem a receita que mais utilizamos para levar a cabo as nossas lutas e para não reproduzirmos, nas nossas vidas e nos nossos meios, os ditames que aprendemos a partir do, e que nos impõe, o sistema de saúde dominante - autoritário e agressor.

Vem reunir connosco! Traz questões, leituras e fala com xs tuxs amigxs interessadxs!

e, até lá,

Cuida-te Compa".

15h | "Pensar, experimentar la exterioridad", do Grupo Surrealista de Madrid

Apresentação de livro com Ediciones de La Torre Magnética/Grupo Surrealista de Madrid

"(…) a questão da exterioridade concretiza-se numa série de experiências e reflexões que podem ser localizadas em três áreas espaciais diferentes: naqueles lugares que ainda identificamos, não sem inquietude, com a natureza; na mesma cidade que se acreditava ser o coração e o cenário favorito da besta capitalista; e também nos arredores e nas periferias da metrópole. Lugares mas também experiências e sensações vitais, instituições do imaginário, a condição estrangeira daquele que se sente fora do lugar da economia que, por sua vez, o situa fora, o território em luta que, como a ZAD, se desvia absolutamente da dominação que proclama a secessão da sua exterioridade.

Qual é que seria, em última instância, o sentido, o valor e a urgência dessas experiências de exterioridade, tão subjetivas quanto comuns, tão deslumbrantes quanto quotidianas, tão transcendentais quanto humildes e frágeis? Pôr em questão, em primeiro lugar, a vitória amarga da sociedade industrial e a sua hipertrofia tecnológica ao longo de toda a realidade material exterior e interior, e reacender o fogo da poesia, descoberta e verdadeira vida que promete a exterioridade. Este livro pretende dar um passo em frente na elucidação e na exaltação dessa promessa."

18h | "Surgindo vem ao longe a nova aurora: Para a história do diário sindicalista A Batalha (1919-1927)", de Jacinto Baptista

Apresentação de livro com a Livraria Letra Livre

"Publicado em 1977 pela Livraria Bertrand, e desde há muito indisponível, "Surgindo Vem ao Longe a Nova Aurora: Para a história do diário sindicalista A Batalha (1919-1927)", de Jacinto Baptista, conta a heróica história do jornal anarco-sindicalista português "A Batalha", e a sua reedição é mais um contributo da Letra Livre para resgatar a memória da luta do proletariado português ainda livre e deste seu órgão tão importante no primeiro quartel do século XX.

Criado em 1919 e chegando a ser diário (e o terceiro diário mais lido da população lisboeta), em 1927 as suas instalações foram destruídas pela polícia. Ainda assim, "A Batalha" foi sendo editada de forma irregular e clandestina até ao final da década de 1940. Depois do 25 de Abril voltaria a aparecer, agora como jornal anarquista."

19h | "Autobiografia de Manuel Martinez", de Eduardo Romero

Apresentação de livro com a Livraria Letra Livre

"Livro sobre a personagem de Manuel Martinez, que pode ler-se como a história subterrânea de toda uma geração de inadaptados sociais; jovens de bairro que enfrentaram uma maquinaria repressiva que não desapareceu com a morte do ditador. As peripécias da sua vida podem ler-se também como uma contra-história de Espanha - dessa Espanha selvagem - da segunda metade do séc. XX, que passou do tardofranquismo a uma democracia de consumidores.

Manuel foi um dos milhares de jovens que sofreram a aplicação da Lei de Perigosidade Social, e que sairá da prisão convertido em expropriador.

Não é mais um livro carcerário, nem a história de Manuel Martínez é a história de um herói (em certas ocasiões é mais um anti-herói). É a narração da vida nos arredores de Madrid antes e durante o desenvolvimentismo franquista, da reclusão de Manuel durante década e meia em todo o tipo de instituições de detenção e da sua participação na Coordenadora de Presos em Luta (COPEL).

Este testemunho é também a história das mães de presos que se organizaram antes deles para lutar pelos seus direitos. É a história da migração interna e da urbanização vertiginosa, dos bairros de lata e de los blocos de habitação, dos hippies e dos yonquis, da vida «depressa, depressa». A história, também, do exílio, porque Manuel Martínez teve que seguir para a América Latina, onde, sobretudo no Brasil, viverá alguns dos momentos mais felizes da sua vida numa pequena comunidade de refugiados de Espanha e Portugal.

Eduardo Romero é membro do coletivo social e editorial Cambalache, fundado em Oviedo no ano 2003. É autor da novela "En mar abierto" e do relato "Naiyiria", ambos publicados em 2016. Escreveu numerosos livros dedicados à crítica de la política migratória, entre eles: "Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África" (2011), "Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo" (2010), "A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión" (2008)."

20h30 | Concerto

CruDe

"Crude é: três raparigas e alguns objetos que fazem barulho. Crude não é: música folk nem spoken word, mas tem coisas. Crude é: a Mariana, a Dulce e a Ana. Crude não é: o cão da tua vizinha (mas pode ser, se ele quiser vir). Crude é: auto-irónico e presunçoso. Crude não é: mau do fundo do coração. Somos rafeiras, mas verdadeiras."

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

Bancas confirmadas:

Aldarull Llibreria (Barcelona)

Ardora sediçons anarquistas (Galiza)

Barricada de Livros

Centro Internacional de Pesquisa sobre o Anarquismo (CIRA, Marseille, https://www.cira-marseille.info)

Ediciones de La Torre Magnética (Madrid)

Edições Lua Negra

Editions du Monde Libertaire

FIBRA - Frente de Imigrantes Brasileiros Antifascistas do Porto

Gato Vadio

GERA - Grupo Erva Rebelde Anarquista /Publicações CasaViva/ GAP - Grupo Acção Palestina

Go.S.A - Grupo Saúde Anti-autoritária

Jornal Mapa

Ké Animal Es Ese Gato

Librería Eleutheria (Madrid)

Livraria Letra Livre

Livraria Utopia

OFICINA ARARA

Pandorca Distro/Colectivo Rata Dentata

Piri Lampa .bixu ArteSana.

Terra Viva / Terra Vivente A.E.S

Tlön - Revista Literária

Tortuga

(i) Lista solidária de apoio a presxs políticxs:

Durante todas as actividades do EAL 2019, será disponibilizada uma lista solidária com informação sobre companheirxs que estão presxs actualmente, bem como será distribuído um conjunto de orientações sobre como lhes endereçar cartas de apoio.

Contactos:

Email: encontroanarquistadolivro@riseup.net

Blog: https://encontroanarquistadolivro.noblogs.org/