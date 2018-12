Kafka anarquista. El anatomista del poder

¿Era Kafka anarquista? ¿tuvo relación con los círculos ácratas de Praga? ¿que relación tiene su obra con la anarquía? Todas estás cuestiones algunas más se tratan en esta obra de Costas Despiniadis.

En este libro se resalta la dimensión político-anarquista de los escritos de Kafka y se investiga por qué la crítica oficial silenció este dato, así como también la razón por la que muchos de sus biógrafos minusvaloraron su correspondiente vinculación con círculos anarquistas de Praga.

Se analizan sus novelas y sus novelas cortas (El proceso, El castillo, La transformación, En la colonia penitenciaria, El desaparecido, La obra), que prueban que fue un incisivo crítico del poder, de la burocracia, del capitalismo, de la ley, del patriarcado y de las cárceles.

Además, por medio de una meticulosa investigación de sus Diarios, de sus biografías, así como también de los recuerdos de amigos y personas que lo conocieron, se demuestra su participación en los círculos anarquistas de Praga entre 1909 y 1912.

-- Sobre el autor --

El escritor, traductor y editor Costas Despiniadis nació en 1978, en Grecia. Desde 2001 dirige la editorial Panoptikón y la revista del mismo nombre. Como traductor y responsable de ediciones ha trabajado en diversas editoriales. Algunos de sus textos se han traducido al francés, inglés, alemán, búlgaro y macedonio.

Es autor de los libros Franz Kafka: el anatomista del poder (ensayo, 2007, 2013, 2018), Guerra y seguridad (ensayo, 2008), Noches que olían a muerte (relatos, 2010), Salida de emergencia (ensayos, 2016) y Selba (poemas, 2017), todos publicados por Panoptikón.

Traducciones de algunos de sus libros a otras lenguas:

Nuits qui exhalaient la mort, traduction de Christine Frat, Ouapiti-Panopticon, 2013.

Kafka et les anarchistes, Insubordination, intransigeance, refus de l’autorité, traduction de Christine Frat, Atelier de Création Libertaire, 2018.

Franz Kafka. The Anatomist of Power, translated by Stelios Kapsomenos, Black Rose Books, 2018.

Noches que olían a muerte, Traducción: Mario Domínguez Parra, Ouapiti-Panopticon, 2018