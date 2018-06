Monstruos en la CNT

Nosferatu yendo a vomitar tras la lectura del artículo de un blog de CNT



Me piden que comente por su interés pedagógico, un artículo aparecido en una página de la CNT de Oviedo. Dado que una vez leído no salgo de mi asombro, y no me encuentro con ánimo ni de poneros el enlace, ya que deja a cualquiera con algo de sensibilidad hecho polvo, os lo resumo: el autor afirma:

Que el Día de la Mujer Trabajadora es el día del Odio contra el Hombre.

Que los medios de información colaboran con su propaganda en atacar a los hombres.

Que las mujeres no agreden generalmente a los hombres por su menor fuerza física. Y que por ello las mujeres, golpean y asesinan a los niños, que son más débiles.

Que las mujeres matan, asesinan, violan hombres y participan en genocidios.

Que al tener menos fuerza, las mujeres asesinan con astucia, empleando el veneno, con lo cual sus crímenes e infanticidios pasan desapercibidos.

Que la mitad de las denuncias por violación son falsas.

Que las verdaderas violaciones en España son muy pocas, y no hay que darles tanto bombo.

Que el feminismo se ha transformado en una religión totalitaria y victimista.

Concluye con que en algún momento"llegará la autodefensa de los hombres de la clase trabajadora".

El título del artículo es una perla, que nos viene a decir que como es doctrina creer en todo a las mujeres, el autor cree que Cristina Cifuentes hizo su máster.

Este es mi resumen, que por supuestísimo, dirán que eso no es así, que no es como yo lo expreso, que no me entero, que soy un manipulador... Y un mojón pa vosotroh.

Todo eso lo publica un blog de CNT en aras de la "libertad de expresión", e invita a quien quiera, a rebatir en plan de igualdad ese cúmulo de disparates, que son la doctrina que esparcen asociaciones de extrema derecha.

Veréis, en mi opinión, poner en un plano de igualdad ideas de ese tipo, que atacan a la mitad de la población tildándolas de asesinas, genocidas, mentirosas, cobardes, falsarias… Con el movimiento social feminista, es sumamente perverso. Lo que realmente hace quien administra esa página, y quienes la editan, invocando la libertad, es lavarse las manos y dar cobertura a ideas reaccionarias, retrógradas, criminales, que se pueden expresar tranquilamente en sus espacios políticos naturales, sin necesidad de recibir cobertura de un sindicato anarcosindicalista.

El feminismo, que carece de líderes, que no tiene partidos, que no se presenta a las elecciones, que está fragmentado en una multiplicidad de formas y maneras de pensar que lo hacen imposible de homogeneizar, el feminismo que avanza y que únicamente reclama la igualdad, el poder vivir en paz, y la no discriminación… No se merece este ataque desde un enclave anarquista.

Semejante cantidad de sandeces, aparece poco después de que la CNT, y la totalidad del Movimiento Libertario apoyase la Huelga General de Mujeres. Publicar semejante artículo en estos momentos, en este año, ahora mismo, y pasado mañana, es un acto consciente, premeditado, perverso, de sabotaje y maldad que intoxica –no solo la imagen de la mujer y del feminismo–, si no también la imagen del sindicato. Porque lo que deja claro el artículo del blog de marras, una vez más, es que el anarquismo, también tiene sus monstruos de andar por casa, y carece de protocolos de defensa contra ellos. Hemos quedado todos, del primero al último, a la altura del betún, hundidos en un pozo de mierda hasta la puñetera boca. Y digo desesperanzado, que no hay manera de quitarse la roña ni saliendo de esa letrina. Se trata de un artículo que es un monumento a nuestra estupidez. Una especie de cura de humildad, para que no nos lo tengamos tan creído.

A quienes os parezca muy conveniente soltar barbaridades enarbolando la bandera de la libertad de expresión: Las criaturas más abyectas de la especie humana tienen el derecho a manifestarse como mejor les convenga. Por supuesto. Lo que no voy a hacer, jamás, es sostenerles el megáfono mientras vierten prejuicios, maldad y veneno contra las compañeras. Por mi parte podéis iros, a hacer puñetas.

---------------

PD: me escriben pidiendo que envíe este escrito al blog ese, y mi respuesta es NO. Intentar publicar en ese espacio ahora mismo -publiquen o no-, es legitimarlo. Aquí he hablado, y aquí me quedo.

PD 2: como ejercicio de pedagogía, para que quede clara mi opinión, cualquier comentario que haga alguien defendiendo el libelo antifeminista, será borrado sin contemplaciones en cuanto lo vea, aunque tenga una exquisita educación. Todo en aras de mi libertad de expresión, ya que yo soy muy expresivo. Así que no os molestéis en contestar.

PD 3: a quienes dicen que los trapos sucios se lavan en casa, os recuerdo que eso mismo decía la Iglesia de la pederastia, y ya veis a donde ha llevado la política de silencio: a miles de víctimas inocentes.