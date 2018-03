8 de marzo: 24 horas de luz

El día 8 de marzo hay convocada una huelga. La iniciativa partió de cientos de organizaciones de mujeres, entre ellas las libertarias, que han apuntado en la agenda que ese día no se trabaja. Desde que empecé a leer sobre ese asunto a finales de 2017, y años anteriores, me quedó claro que la huelga se dirigía a las mujeres, y que se las convocaba a no hacer absolutamente nada durante 24 horas. Y como todas las huelgas, me pareció una idea fabulosa, porque… ¿Puede haber algo más maravilloso en el mundo capitalista, que dejar de currar un día a las bravas, y parar esta locura?

Tú lo has visto claramente. La huelga posee siempre un sentido práctico difícil de negar: detiene el capitalismo. Detiene la producción, la distribución, el consumo. Evita la reproducción ampliada del capital. Ese día, no hay beneficios, no hay plusvalía, no hay muertes por accidentes de trabajo, y los dueños del país, se ven obligados a sentarse a negociar.

Hay, además, otro efecto positivo de la huelga: el simbólico. Los gestos tienen un valor que va siempre mucho más allá del sentido práctico. Hay desafío, valor, generosidad, pasión, unión y solidaridad. Hay también traición, egoísmo, miedo, cálculo mezquino e indiferencia. Hay conflicto entre esquirol y huelguista, entre quien manda y quien obedece. Y la parte dominada, descubre que no está sola, que son miles, millones, y que ante ellos se abren las aguas del Mar Muerto que dan paso a la Tierra Prometida. Nada vuelve a ser igual tras una huelga bien llevada, porque el desarrollo de esa tragedia, con sus más y sus menos, cambia la percepción de la gente, de lo que es la realidad, la verdad y lo que importa.

Por eso la huelga, ha sido y es temida por las clases dominantes, por los poderosos. Por eso las limitan, las encauzan, las cercenan, las combaten, las persiguen, las mutilan. Por eso la policía ha detenido a las compañeras que hacían propaganda. Quienes dicen que las huelgas no sirven de nada, deberían reflexionar en torno a cómo se ha conseguido todo cuanto tenemos. Que usen la imaginación y se trasladen al año 1800. Que se pongan frente a un patrón del siglo XIX, solitarios, de buen rollo, a pedir que le suban el sueldo porque sus hijitos mueren de hambre. Pues exactamente, lo estás viendo claro ahora mismo. El señorito hubiera dado –si acaso– limosna. No derechos.

Como digo, los dominantes procuran quitar a la huelga su fuerza práctica, y su valor simbólico, para que parezca que las concesiones se dan de buen rollo, porque son majos. Viniendo a nuestro momento actual, vemos que hay convocatorias para ese día, que llaman a paros de dos horas, de media hora o de cinco minutos. Son propuestas que –meditadas mucho o nada– llevarán mejor o peor intención, pero que lo que van a conseguir es diluir la fuerza. Vuelvo a apelar a vuestro corazón, a vuestros sentimientos, a la imaginación. Una huelga de mujeres de 24 horas, obligará a cerrarlo todo. Las escuelas no podrán recibir niños, los hospitales no atenderán enfermos. El celador tendrá que hacer de maestra, y el cirujano de enfermera. Los esquiroles se verán obligados a ir a la obra, a la fábrica y al polígono con los niños, que corretearán entre martillos y soldadoras, entre hormigoneras y grúas, entre gasolina y grasa, entre lavaplatos y fregonas (1). ¡Todo irá de culo! Y cuando llegue la hora de la manifestación, ¡qué inmenso piquete!, ¡qué culebra marchará por las calles, incitando a cerrar, a parar, a unirse a la lucha a los crumiros!… Nadie podrá escapar al canto de la sirena. Nada volverá a ser lo que fue.

En cambio, con esos paros parciales, consentidos por la empresa y aplaudidos por las administraciones, con sistemas de relevos para que todo funcione como si tal cosa, lo que van a conseguir esas organizaciones innombrables, es que la huelga de mujeres, parezca irrelevante, inexistente, invisible, inútil. Nuevamente incito a la reflexión: sé que quienes andáis en instituciones y creéis ostentar representatividad, tenéis miedo de que la convocatoria sea un fiasco, y prefiráis mantener el cómodo estatus obtenido. Y también sé que si fuera un éxito la huelga de 24 horas que no convocáis…, [voz tenebrosa] al minuto los dirigentes que promueven los paros de media hora, y que además son hombres e ineptos, saldrían en los medios exigiendo una reunión con el Gobierno para pactar las reivindicaciones y matar de aburrimiento al personal, reptando en un hipócrita ejercicio de concertación y bla bla bla.

Así que, por supuesto, yo me someto a la convocatoria original, a lo hablado en 2017, y ruego a las mujeres, que dado que el movimiento obrero dormita en tanto la crisis nos machaca, suplico que ellas pongan el país patas arriba mediante la Huelga Feminista de jornada completa. Sin compasión y sin odio. Sin piedad ni condescendencia.

¿Y que qué deben de hacer los hombres? Los hombres lo único que tenemos que hacer, es no estorbar. Porque la victoria, pertenece a las mujeres, que con sus cientos de organizaciones de base, y sus miles de debates, han planteado la batalla. Y la van a ganar.

El 8 de marzo, 24 horas de huelga, 24 horas de luz.

————————————

NOTAS

(1) Es curioso que en un sistema capitalista que se rige por el beneficio y la ganancia, no se contabilice la actividad económica de las mujeres, no solo en materia de organización y cuidados, si no incluso de reproducción social. Parir tiene un efecto económico importantísimo, ya que crea el principal medio de producción: los trabajadores. Si ese día las mujeres hiciesen una huelga radical y rigurosa, dentro de nueve meses no nacerían 1118 niños, futura mano de obra, que tiene un valor de más de 67 millones de euros. Y eso solo contabilizando el valor del embarazo, sin tener en cuenta el coste de la crianza.