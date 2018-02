Mitos y leyendas en torno al Estatut de Marivent

Desde hace meses quería decir algo de las tonterías (a mí me lo parecen) que leo una y otra vez desde hace años en la prensa, y que luego se repiten de forma tremebunda, en torno al tema catalán. Una es la de que la movida que tienen allí, una especie de Día de la Marmota Sin Fin, se provoca de algún modo con que el Tribunal Constitucional tiró el Estatuto de Marivent (año 2006) a instancias del PP, lo cual genera gran indignación. Y otra estupidez (creo yo), que el PP ha creado el independentismo por las ofensas que hace a Cataluña en materia económica y legislativa. Y a mí esas cosas que se dicen, es que me parecen puros disparates. Lo rebato de este modo.

Cuando se plantea el referéndum del Estatut de Marivent de 2006, son convocados a las urnas 5.222.463 electores. A favor de ese estatuto votan 1.881.765, (es decir, un 36% del censo electoral). Hicieron solamente campaña por el "SÍ": CIU, el PSOE e Iniciativa. Pidieron que se votase que "NO": el PP, ERC y la CUP (528.472 votantes en total, que representan un 10% del censo). Es más, ERC fomentó la abstención llevando al Tribunal Supremo y a la Junta Electoral, protestas por la propaganda institucional de la Generalitat, que fueron atendidas retirándose los anuncios a favor del voto (1).

Y opino: un referéndum en el que hay una abstención del 51%, y tan sólo el 36% vota a favor, lo que demuestra es que hay un interés popular dominado por la falta de pasión (2).

Ya sé que en la mitología del asunto se insiste en que el 80% de los votantes se decantó por el "SÍ"…, omitiendo el dato tenebroso de la masiva abstención. Y tampoco se recuerda la campaña de ERC y la CUP (entonces CUP extraparlamentaria) por el "NO", junto con el PP. Unos por considerar el Estatuto insuficiente, y otros por considerarlo demasiado ambicioso. Pero basta con repasar la Wikipedia o cualquier buscador de noticias.

Así que declaro solemnemente, que me resulta raro que el que el TC retirase unos cuantos artículos del Estatuto, pueda haber sublevado a dos millones de personas. ¿De verdad alguien piensa que lo que ocurre ahora, es debido a aquel teatrillo político? ¿Qué Estudio de Caso avala esa mierda?

La otra cosa que se dice, es que el PP crea independentistas, por sus malas artes, sus continuos ataques a Cataluña y su perfidia maleva. (3) Extrapolemos el asunto, y pensemos. Si bastara con que el PP atacase a algo, para generar una vigorosa reacción, a día de hoy viviríamos en una dictadura trotskista de clase proletaria. ¿Que por qué? Porque más ataques que ha hecho el PP, a los inquilinos, a los ahorradores, a los trabajadores, a los pensionistas, no creo que los tenga Cataluña: las pensiones, a la mierda; la edad de jubilación, cada vez más lejana; los salarios, de miseria; los contratos, por horas; los desahucios, a mansalva; la Reforma Laboral, la Ley Mordaza… Y, sin embargo, no hay una reacción obrera digna de ese nombre. Por lo tanto, mi conclusión es que no basta con que el PP haga algo nefasto, para que genere una reacción popular de algún tipo.

¿O es que me estoy perdiendo algo? Es que si la movida nacional Catalana se debiera a las malas artes del PP, lo que tendría que hacer ERC, la CUP y el PDeCAT;, es darle las gracias a Rajoy. Y según eso, (pienso), un gobierno de talante negociador, amistoso, complaciente, que es lo que piden a gritos los del bloque soberanista, sería perjudicial a la causa de la independencia catalana.

Cualquiera sabe.

Entonces… ¿A qué se debe todo esta reivindicación de la independencia? ¿Cómo es que esa gente del PDeCAT se ha vuelto tan importante, que no hay día que no aparezcan en la prensa digital en primera plana desde hace meses? ¿Cómo es que esto no salió muchos años antes, teniendo en cuenta que tanto CIU, como ERC y CIU han disfrutado de cómodas mayorías absolutas previas? (4)

Al menos para mí, la masiva Diada de 2012, la del millón de personas (o tres millones, lo que se quiera), ha de tener otras causas, y creo (esa es mi hipótesis) que todo proviene de los problemas sociales (paro, vivienda, sanidad, pobreza, subdesarrollo personal)…, y de la derrota del 15-M.

¿Se ha olvidado la brutal represión que se llevó a cabo en los desalojos de Plaça de Catalunya, Sol y otros lugares, con palos a mansalva, heridos, detenidos, multados, ojos perdidos por pelotazos, torturas, chulería, amenazas, juicios, descrédito en la prensa donde se ponía a los indignados al nivel de ETA por rodear los centros de poder y echar escupitajos a algún diputado?

El 15-M partió de un tremendo descontento, y los gobiernos central y autonómico, no escatimaron medios para desarticularlo. Por desgracia, el 15-M no tenía un objetivo claro. Nadie tenía ni puta idea de qué hacer. Las propuestas iban y venían: que si eliminar el Senado; que si quitar las autonomías; que si votar en blanco; que si Islandia encarcela a los banqueros, que si Dación en Pago… No llegaban a ninguna parte en las asambleas. Así que el 15-M, su fresca demanda de participación real, fue languideciendo poco a poco, y la energía del ambiente se canalizó seguidamente a la política institucional. Yo creo que parte del éxito que tiene Podemos y otros partidos que surgen luego o a la vez, es debido a la agonía o muerte del 15-M, y de sus asambleas, concentraciones callejeras y ocupación de espacios públicos.

En el caso de la Generalitat, es el nacionalismo catalán el que aprovecha esa energía que se disipa, y la encauza con lo que no tenía el 15-M: un objetivo claro, un relato ilusionante. La consigna de 2012, es el Pacto Fiscal, más dinero para Cataluña, y si no lo dan los del PP, la Independencia para poder vivir mejor, fuera de España. Y todo ello se lograría simplemente votando. Sin mayores esfuerzos que ir a las elecciones, sonriendo, todos los catalanes podrían ser mucho más ricos, más libres, más todo. Esa es la promesa. Una venta de humo por parte de un o una coach, o cualquier brujo medieval, me parece que tiene más sustancia.

En resumen: que si la Generalitat no mete todos sus recursos en la pelea, no hay caso. Habría deseo de independencia, no digo que no, pero no se expresaría ese deseo como se está haciendo ahora. Y provocan esos políticos arribistas el conflicto, sin creer en él realmente, como mero subterfugio para seguir chupando del frasco de las esencias. Han elaborado un cuento chino, que ha diluido a base de pasta y propaganda dura, las ideologías de clase, de manera que ahora no hay conflicto entre derechas e izquierdas, si no entre soberanistas y unionistas. Un conflicto que ha creado escenas surrealistas, deliciosas, incomprensibles para mí, como la última (que yo conozca) de la CUP, protestando simbólicamente sus cuatro diputados en una sala vacía, por no poder votar investidura de Puigdemont, el día que Torrent suspendió el Pleno. ¿No es gracioso? La izquierda real, exigiendo poder votar por la derecha, para conquistar la libertad (5).

Vivir, para ver… Y luego dirán que los anarquistas, son una banda de chiflados, sin idea de estrategia.

————————————-

NOTAS

(2) Los resultados electorales se suelen dar eliminando la abstención. Lo que pasa es que yo pienso que no votar, es una acción tan consciente, política y deliberada, como la de votar. Las motivaciones de los abstencionistas pueden ser muy variadas, pero se resumen en lo siguiente: "tengo cosas mejores que hacer". teniendo en cuenta el número de abstenciones, estos fueron los resultados del referéndum del Estatut de Marivent.

Censo:...............5.222.463....100%

Votantes............2.569.268......49 %

Abstenciones:...2.630.162......51 %

Votos nulos:....... 23.033........0,44%

SÍ:……………..1.881.765….36% (CIU, PSC e Iniciativa)

NO………………528.472 ...10,12% (ERC, PP, CUP)

BLANCO............ 135.998........2,6%

Si a pesar de estas cifras hay quien sigue creyendo en la telúrica influencia de la sentencia del Constitucional como hecho determinante del auge independentista, me parece bien. Cada cual que tenga sus creencias.

(5) Así fue relatado el evento: "Con el pleno de investidura aplazado, los cuatro diputados de la CUP se han dirigido a sus escaños para desde ahí protestar por la no celebración del pleno. Los diputados se han sentado en el hemiciclo de forma breve y han enganchado unos carteles con el puño alzado en sus asientos. Una vez finalizado el gesto simbólico los cuatro se han dirigido a las manifestaciones que se estaban desarrollando en la calle. 30/01/2018".