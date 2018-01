[PDF] A Batalha #275 + A Batalha #1

La veterana publicación anarquista portuguesa vuelve con imagen renovada.

A partir do lançamento do próximo nº de ‘A Batalha’ será enviada a todos os sócios do CEL (Centro de Estudos Libertários) e assinantes de ‘A Batalha’ uma cópia do jornal em PDF. Além do exemplar em papel passam também a receber uma cópia digital. Esta cópia será enviada no mesmo período da expedição física do jornal.

.Como forma de divulgação do jornal, fora do âmbito de sócios e assinantes, enviaremos, sempre com um atraso de 2 meses em relação aos assinantes e apenas 2 números ao ano, a cópia digital (PDF), aos restantes contactos da nossa mailing list. Se apreciarem a leitura apoiem ‘A Batalha’ com uma assinatura.

.Dando início, em forma de teste, ao atrás descrito, segue, ‘A Batalha´ Nº 275 (PDF), o último número (275) editado. Esperemos que seja do vosso agrado.

.Saudações libertárias,

.CEL (Centro de Estudos Libertários) / Jornal ‘A Batalha‘

El primer númetro tras el 25 de abril de 1974

“A Batalha”, nº1, Setembro de 1974 – Para ler e download em PDF

A Unesp – Universidade Estadual Paulista, do Brasil, no âmbito de seu Programa Memória Social, deu início ao processo de disponibilização digital de acervos pertencentes ao seu sistema de bibliotecas e centros de documentação que reúne documentos de naturezas diversas, tais como livros e periódicos, possibilitando à sociedade acessibilidade ao conhecimento.

Entre os periódicos digitalizados estão algumas edições de jornais anarquistas e anarco-sindicalistas portugueses como “A Batalha” e “Voz Anarquista” (apenas o nº 3), brasileiros, espanhóis e de outras países.

Segundo a UNESP “ao dar acesso irrestrito a esse rico material, a universidade cumpre com sua responsabilidade social, democratizando o acesso à informação e contribuindo com o ensino, a pesquisa e a difusão do conhecimento”.

Bom seria que este exemplo fosse seguido pelas diversas instituições em Portugal, começando pela Biblioteca Nacional que, embora tendo digitalizadas as colecções dos diversos jornais libertários, nomeadamente toda a colecção de “A Batalha”, não as torna de acesso público e irrestrito através da internet.