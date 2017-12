Comunicado de la madre de Rodrigo Lanza del 17-12-2017

La imagen no pertenece al comunicado ni ha sido difundida por la madre de Rodrigo. La incluímos porque nos parece pertienente.



Continúa el linchamiento mediático a Rodrigo Lanza. La mayoría de medios presenta un acto de autodefensa ante una agresión fascista como una agresión irracional a un anciano indefenso.

Mientras tanto los grupos fascistas intentan aprovechar la ocasión para hacer difusión de sus ideas. Afortunadamente, el intento de hacer una razzia el sábado 17 de diciembre en el Centro Social Okupado Kike Mur del barrio de Torero de Zaragoza les salió mal. Como informa Arainfo, a pesar de la convocatoria en redes sociales, apenas aparecieron una veintena de fascistas que no pasaron de provocar un rato con gritos del tipo “Sieg Heil, Sieg Heil” o “Palomino, devuélveme el cuchillo”. Abandonaron la zona escoltados por la policía. Hoy más que nunca nos toca pensar en términos de antifascismo cotidiano. Hay que señalar en nuestros entornos no militantes (laboral, familiar, educativo, deportivo,...) la manipulación mediática y difundir la verdad. Si Rodrigo no se hubiera defendido, seguro que su muerte no hubiera sido noticia.

Comunicado publicado en @MarHuidobro

Para todas las personas que nos están llamando para saber cómo estamos y darnos su apoyo

Este sábado fui a ver a Rodrigo a la cárcel

Supe que está en aislamiento. Aislamiento en preventiva, sin juicio legar porque el juicio mediático fue inmediato y a raíz de la "alarma social" lo han puesto en primer grado. ¿Qué significa esto? Que estará en una celda donde apenas entra la cama. Una celda vacía. Sólo. Podrá salir durante dos horas a un patio cuadrado, pequeño como una habitación pequeña, donde no alcanza a ver el cielo. Y solo.

Dicen que los quieren proteger. Pero el Protocolo de Estambul establece que el aislamiento penitenciario puede suponer un método de tortura y organismos internacionales plantean el aislamiento sólo como sanción y por un máximo de 14 días, porque puede generar trastornos psicológicos irreversibles. A Rodrigo lo quieren mantener allí un mínimo de seis meses.

Cuando entré a verlo lo llevaron esposado, con dos funcionarios delante y dos detrás. Lo vi a través de un vidrio. Dentro de lo que cabe en una situación tan difícil, está bien.

Nos miramos mucho tiempo y luego conversamos de lo que todo esto significa. Me contó lo sucedido y le conté la distorsión mediática que están montando. Esto es muy serio, porque a pesar de lo que se investigue es difícil que cambie algo porque habría mucha presión social. La jueza, en el atestado, se basa en lo escrito por los medios y en absoluto toma en cuenta la declaración de los testigos que por ahora se han presentado.

El boom mediático que ha habido no hubiese existido si no fuese Rodrigo ni hubiese sido tan grande si hubiésemos estado en otro contexto político. La prensa no sólo ha condenado con saña a Rodrigo antes de leer las versiones de los testigos y la suya, sobre todo, y antes aún de tener el atestado, sino que nos ha condenado a un ataque de nazis que nos van a obligar a vivir escondidos.

Hemos recibido infinidad de amenazas hacia Rodrigo y hacia mí en nuestras páginas de Facebook, en twitter, etc. Ahora no puedo salir a la calle por el miedo a ser reconocida y atacada. Ha salido mi dirección y han publicado en las redes imágenes de mi familia. Ahora tememos por nuestras vidas porque yo sé que a Rodrigo lo atacaron con una navaja y sé que estas personas que os amenazan son peligrosas. No dejo de pensar que mi hijo podría estar muerto, pero se defendió y está vivo.

Muchas gracias a tantas, tantas personas que nos han mostrado su apoyo y cariño, a las que nos han defendido. La verdad tarde o temprano, cae por su propio peso y estoy segura de que esto sucederá.

Un abrazo enorme.

Mariana