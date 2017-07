[Grecia] Lucha contra horarios comerciales abusivos: Zara-Inditex significa flexibilidad

IEl texto que sigue es una corresponsalía de https://orthostasia.wordpress.com/ de la concentración obrera realizada el domingo 4/6 en la calle más comercial del centro de Atenas. Desde entonces, la dirección del grupo INDITEX, continuando en la misma política, intenta abrir sus tiendas cada domingo con horarios secretos que retira apenas dos días antes.

Es importante mencionar que INDITEX es la única marca en Grecia que en el momento actual desea el funcionamiento de sus tiendas los domingos. Las acciones contra esta práctica antiobrera son continuas: consisten en informar a compañeras y compañeros en sus lugares de trabajo, así como en concentraciones obreras cada domingo. El único resultado que ha tenido la persistencia del grupo INDITEX en ser la vanguardia en la eliminación del festivo dominical es la organización y la movilización de los empleados de comercio.

Zara significa flexibilidad . (Corresponsalía de la movilización obrera del 4 de junio en el centro de Atenas)

Zara significa…. Trabajadores/as flexibles que trabajan en horarios flexibles bajo condiciones laborales flexibles para una patronal que aplica normas flexibles dirigidas a un público de consumidores con conciencia flexible.

El grupo multinacional Inditex que opera internacionalmente en el ámbito de la confección y distribución de ropa a través de conocidas marcas (Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, etc.) es uno de los empleadores “pioneros” que aplican todo tipo de prácticas y legislaciones antiobreras. En Grecia, concretamente, es conocido por la extensa implementación de formas flexibles de trabajo (jornada partida de 4 o 6 horas, contratos de 2-3 meses) para la vasta mayoría de sus empleados, mientras que mantiene un lugar privilegiado entre los que intentan flexibilizar el horario de trabajo en el área del comercio. Desde 2013 fue protagonista en la apertura de las tiendas los domingos, ya que no perdió la oportunidad de abrir CADA domingo laborable que le permitían las legislaturas antiobreras de cada gobierno hasta hoy en día. Además, desde muy pronto aplicó la norma de la ocupación dominical de 5 horas para poder quitar a sus empleados el derecho de un día extra de fiesta (que es la recompensa que establece la legislación para el trabajo del domingo en el área del comercio). Evidentemente, esta norma muy pronto fue adoptada por otros intereses empresariales.

Apenas este año, el 2017, intentó (junto con la cadena multinacional H&M) abrir sus tiendas hasta el día 2 de enero, día que desde hace décadas es festivo para los trabajadores del sector del comercio. Es más, después de las movilizaciones sucesivas de los trabajadores del comercio y de La Coordinadora de Acción contra la eliminación del festivo dominical y la liberación de los horarios comerciales tanto en el centro como en diferentes barrios de Atenas cada domingo laborable, el grupo INDITEX ha inaugurado una serie de miserables practicas rompehuelgas. A veces cambiando el horario de los empleados para evitar las horas de las movilizaciones, y a veces manteniéndolos a la fuerza como rebaño en los cafés de al lado de las tiendas durante las horas que duraban los bloqueos, para que pudiesen intentar abrir las tiendas, aunque fuera por 1 o 2 horas. Todas estas prácticas provienen de la lista negra de la miseria patronal, adornadas con cinismo y rencor contra las reivindicaciones de los trabajadores del comercio y de otros sectores. ¡Pero la cosa no acaba aquí!

Apenas el domingo 4 de junio el grupo INDITEX decidió abrir sus tiendas en Atenas aprovechando así una ley que se incluye en el más reciente “4º memorándum” y prevé la obertura de los comercios en 32 domingos al año en las “zonas turísticas” del país. Antes de que “se secara el tinte del legislador”, el grupo INDITEX se precipitó para aprovechar la oportunidad para una aplicación inmediata de la ley en Atenas, hecho que prueba no solo el “conocimiento a tiempo” de cada nota a pie de la ley, sino también su desenfrenada agresividad contra las conquistas de los trabajadores. En el nombre de la competencia de la patronal y del lucro, utilizara cada medio legítimo o ilegítimo, legal o ilegal para que pueda pisotear los intereses y las conquistas de los trabajadores del comercio y de la clase obrera !Pero otra vez la cosa no acaba aquí!

Nuestros compañeros y compañeras de las tiendas del grupo INDITEX en el centro de Atenas se enteraron apenas el viernes por la tarde o el sábado por la mañana de que tenían que trabajar el domingo 4 de junio. ¡Muchos y muchas de ellos incluso supieron su horario de trabajo a través de los medios sociales (facebook)! ¡Este hecho es evidentemente la continuación de la práctica sistemática de los directores de las tiendas INDITEX que consiste en mantener o echar los empleados de la jornada de 4 o 6 horas de la tienda, en función de si hay trabajo o no!!! Las frases tipo “Hoy te vas antes, y mañana vienes a hacer 8 horas” y “Hoy quédate más, y te deberé unas horas” se oyen más frecuentemente que “Buenos días, buenas tardes, buenas noches”. Y si pensamos que la cosa acaba aquí, nos equivocamos.

El domingo 4 de junio el grupo INDITEX dio un paso más. Los ejecutivos del grupo junto con los directores de las tiendas, conociendo de antemano las movilizaciones anunciadas por la Coordinadora de Acción para el domingo, acabaron demostrando toda su miserable faceta. Compañeros y compañeras de las tiendas del centro de Atenas nos informaron que los responsables de las tiendas aplicaron a sus empleados el sistema del stand by. Es decir, desde el día anterior les chantajearon diciendo que habían de esperar que se les informe por teléfono (!) el mismo domingo por la mañana si tenían que ir a trabajar o no. Los ejecutivos de la empresa apreciarían in situ dependiendo del tamaño de la movilización si y cuando llamarían a su personal para acudir a trabajar. Además, los y las que van a trabajar cobrarán normal, mientras que los y las que no aceptaron la llamada no cobrarán(¡)

La movilización obrera de La Coordinadora de Acción contra la eliminación del festivo dominical y la liberación de los horarios comerciales logró, el domingo 4 de junio en el centro de Atenas, que se frustre el primer intento de la patronal de aplicar la ley para los 32 domingos laborables. La concentración de los trabajadores en el centro de Atenas frenó a los ejecutivos del grupo INDITEX así como otros responsables de diferentes comercios que estaban merodeando desde la mañana al centro de la ciudad para evaluar la correlación de fuerzas. En la calle Ermou (la calle comercial más importante de la ciudad) no abrió ningún comercio y en los pocos casos que se intentó, la combatividad de la concentración obrera lo impidió. A las dos del mediodía, el grupo INDITEX liberó a los pocos empleados que habían acudido al lugar esperando ordenes de sus responsables.

Por otro lado, el bloqueo del funcionamiento dominical de los comercios el 4 de junio descubrió la verdadera cara de la patronal del grupo INDITEX como ya hemos subrayado. Una cara que no se puede esconder detrás de toneladas de publicidad, moda y styling porque a estas alturas miles de compañeros y compañeras del sector de comercio la conocen, así como la conocen grandes sectores sociales que no se dejan engañar por las campañas y los spots publicitarios.

Desde nuestra parte, desde la parte de los trabajadores del sector del comercio, no nos cansaremos en repetir:

La liberación total del horario en el comercio es un objetivo estratégico inamovible de la patronal que amenaza no solo a nosotros los trabajadores del sector del comercio, sino a todo el conjunto de la clase obrera.

No vamos a permitir que el sector del comercio sea el laboratorio donde se ensayan una serie de prácticas antiobreras así como legislaciones que se dirigen contra el conjunto de nuestra clase.

Los trabajadores en el comercio, en pequeñas tiendas o grandes cadenas, en zonas o centros comerciales, en cada tienda o almacén tenemos que movilizarnos en nuestros sindicatos de sector o de empresa, proyectando nuestra necesidad para movilización y lucha aquí y ahora. Tenemos que crear comités de lucha visibles e invisibles en cada lugar de trabajo, en cada cadena, en cada barrio. Tenemos que comenzar a hablar en cada lugar de trabajo, tenemos que permanecer uno al lado de la otra apoyándonos. Frente al terrorismo, la propaganda, las amenazas y las medias palabras de la patronal, vamos a defender los intereses de nuestra clase.

