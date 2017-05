Secuelas de la Madrugá sevillana, y unas propuestas constructivas para el crecimiento andaluz

Quisiera, ahora que ya ha pasado la Semana Santa, el Uno de Mayo y la dimisión de Aguirre, comentar la secuela de las carreras de la Madrugá. La cosa empieza a diluirse, y los que aseguraban que llegarían "hasta las últimas consecuencias" capturando y buscando a los culpables de las estampidas, se van a conformar, finalmente, con descuartizar a tres ciudadanos (pobres, malcarados y de edad madura), a los que desean fervientemente sacar la piel a tiras, ya que caudales no poseen (1).

Recapitulemos los hechos. Tras las estampidas de la Madrugá, al día siguiente podíamos leer en la prensa que había detenciones. Por lo visto los alborotadores daban vivas a Alá y a ETA, golpeaban el suelo y blandían garrotes. Todo presunto. Se publicaron fotos de varios palos como de sombrillas. La rumorología se disparató, y se hablaba de una acción orquestada, coordinada, organizada para "hundir nuestra Semana Santa que tanto trabajo nos ha costado construir". "Alguien" había pagado a delincuentes comunes, y uno había "confesado haber recibido dinero"…

Al final, leche migá. La policía, en un alarde de objetividad, señalaba que todo había partido de una pelea en un bar, en plan salvaje Oeste, iniciada por un comentario sobre la novia de alguien. Ni siquiera consta que los litigantes estuviesen borrachos. Sus teléfonos y perfiles sociales, limpios de toda sospecha de vinculación con el ISIS, o con Podemos (2).

No obstante, esta explicación policial no satisfizo al Consejo de Hermandades, al Delegado Municipal de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, al Delegado de Gobierno, al concejal del ramo, etc., que juraban, como si una invasión alienígena se estuviese produciendo, que: "no nos van a vencer, seguiremos celebrando la Madrugá". Y como están buscando seguridad, quiero aportar mi puntillo de cordura al tema.

Hay una tormenta de ideas de la hostia. Dicen de limitar los aforos, y de incrementar las medidas de control (3). ¿Como en los aeropuertos? ¿Todo dios pasando un arco magnético, dejando las llaves, la cartera, las monedas, el cinturón, los zapatos… Carambolas, que se trata de un acto místico. No de entrar en el Búnker de Hitler. Lo veo inviable, e inútil: no se pueden poner más cámaras de las que hay ya; el centro está más visto en tiempo real que Gran Hermano; tener a un montón de tíos con ametralladoras por las calles sembrará más inquietud de la que ya hay. Y supongamos que alguien quisiera hacer un atentado entre esa multitud cribada. Estoy hablando de un atentado de verdad. Un chalado que coja un arma cualquiera, un tenedor de aluminio de un bar, por ejemplo, y se lo incruste en la cabeza a un Hermano Mayor [grito escalofriante]… ¿Quién diablos puede impedir eso?… No quiero ni pensarlo. Se me ponen los pelos de gallina.

Critican a los gamberros borrachos, y se les ocurre a las mentes pensantes ¡Que hay que imponer en la Madrugá la Ley Seca! ¿Ha pensado alguien que cerrar los bares del entorno, no impedirá a los entrañables beodos ponerse alegres, y que proliferen vendedores ambulantes? Y eso sin contar con que los empresarios de los bares pondrán el grito en el cielo, y recordarán que en la Última Cena hubo vino, joder, que van a fastidiar lo poco bueno que tenemos… ¿Cómo puede haber una Santa Cena sin tinto? ¿Tendremos que perder nuestras raíces, y hacernos abstemios como los musulmanes? Nunca.

Tal vez, solo tal vez, resulte que la ciudad de Sevilla… Tal vez debería buscar a los verdaderos culpables de las estampidas. ¿Cómo? Descubriendo las causas.

Vale. Admito que los sevillanos tienen miedo. No me gusta, pero lo reconozco: Sevilla tiembla de miedo (4). ¿Quién les trasmite el temor? los terroristas, no. Es cierto que en 2004 hubo en Madrid varios atentados tremendos. Pero ya pasaron doce años… Y fue en Madrid, caramba. Y atacaron en el metro a trabajadores, trabajadoras, estudiantes… No a fieles cristianos. No ha vuelto a pasar nada similar desde entonces. ¿Qué posibilidad hay de que se repita en la Madrugá? Muy escasa, pienso yo. Hay mayores posibilidades de caerse en una alcantarilla abierta. A mí me ha pasado y por poco me mato. Y, sin embargo, camino lleno de optimismo, sin miedo.

¿Y la ETA? La ETA se ha rendido caramba, y además son católicos, de ahí no puede venir nada. Si en una procesión cristiana se provoca un tumulto y alguien grita un vigoroso "¡Gora uskaditacatuca! ¡Gora etá miguitarra", se puede tener la seguridad de que estamos a salvo. Hay que publicar eso en trípticos de la Oficina de Turismo, para que el extranjero lo tenga en cuenta. Ahora bien, si yo en medio de una estampida, escuchase gritos de ¡Viva el Partido Popular! ¡Viva Donald Trump!, ¡Arriba la Democracia Cristiana!… Entonces sí que pensaría "Cielos. Llegó mi hora"… Porque algo rarísimo estaría ocurriendo.

Tengamos sentido común. Si alguien quisiera liarla parda con bombas, en primer lugar tendría que superar la vigilancia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Hay decenas de miles de policías e investigadores pendientes del tema. Cuando llegan esos acontecimientos religiosos, infestan las calles de secretas, ponen tiradores de élite en las terrazas, cortan el tráfico y revisan las alcantarillas con buzos de la Armada. Tiene que ser alguien muy preparado, para poder superar el caos circulatorio que se lía en Sevilla. No hay que temer, por tanto.

Además, reduzcamos las posibilidades: hay cientos de lugares con aglomeraciones en los que se puede producir "un ataque": estadios de fútbol, plazas de toros, carnavales, verbenas, fiestas, discotecas, escuelas, cines, catedrales, bodas, comuniones, entierros, gasolineras, hospitales, bares, autobuses, trenes, túneles, atascos, desfiles de moda, la Feria, el metro, las Setas, el acuario, mercados, rodaje de Juego de Tronos… Hay una cantidad de "lugares con gente" que están taaaan indefensos, que pensar que precisamente "en la Madrugá" vaya a tener lugar una masacre, es darse demasiada importancia, creo yo. Y además, ¿qué impediría a los supuestos terroristas, trasladar el tema del asesinato al Martes Santo, si la noche del jueves al viernes está todo blindado? Nada. A mí me cambiaron los turnos del empleo hace un par de años, y ante el impedimento de ducharme como era mi costumbre el día quince de cada mes, pasé al dieciséis lo del baño, y sin problemas.

Hay que ser un poco pasota. No hay que tener miedo. El miedo carece de fundamento. El miedo no es cristiano. Un creyente al que protege Dios, la Virgen, Sor Ángela de la Cruz, y que va a disfrutar de un encuentro enteógeno y místico con Jesucristo, caramba, no puede tener miedo.

¿Y por qué la gente corre entonces en la Madrugá, y no en la noche del martes? Porque ya está predispuesta y por la costumbre. ¿Y quién les ha metido la predisposición en la cabeza? Los medios y las fuerzas vivas. Todos esos periódicos que fomentan la creencia de que esta sociedad está asediada por terroristas, delincuentes y gamberros borrachos; todos esos políticos que declaran en ese sentido; todos esos jueces que juzgan a cualquiera por chistes de mal gusto y que meten cinco años de trena a alguien con abogado de oficio por manifestarse ante el Congreso (5)… Toda esa propaganda subliminal que nos ha hecho pasar en unos años de "la tradicional amistad con los pueblos árabes" del franquismo, a "esos islamistas que nos quieren matar a todos", nos predispone.

Esos son los culpables: periodistas, tertulianos, juristas, políticos, gobernantes… La sicosis la ha plantado el Gobierno y la prensa, tanto que a día de hoy aparece en la Madrugá alguien vestido de Simbad el Marino, y sabe Dios lo que puede ocurrir. Es una locura, porque con esa pedagogía del terrorismo, al final a la gente lo que le entra es el pánico. Antes se tenía miedo a los vascos, a los irlandeses, a los masones, a los judíos, a los negros, a los rumanos, o a los gitanos negros vascos (la maldad infinita)… Ahora se le tiene pavor al Islam, que como sabemos, es en realidad una religión tan pacífica como la cristiana.

Sabed que los musulmanes, en un 99,99%, cuando algún correligionario hace una barbaridad, se tiran de los pelos cagándose en sus muertos. Lo que quiere un musulmán, lo mismo que un cristiano, es vivir en paz. Cierto que hay alguna excepción que quisiera vernos asados. Pero también entre los cristianos los hay de ese talante sanguinario que querrían acabar con los musulmanes, porque cuando Dios nuestro señor creó la estupidez, la repartió equitativamente. Y cristianos, musulmanes y ateos, disfrutan de ella de forma igualitaria. Sea como sea, son grupúsculos.

Por lo tanto, lo afirmo: ¿quién tiene la culpa de ese temor infundado? ¿Quién llena de terror los corazones cristianos? La prensa. La radio. La televisión. Los comunicados del Gobierno de turno. Los tertulianos. ¿Por qué? Porque son malos, gente chunga que pretenden hundir la única industria andaluza que queda: la hostelería, con sus contratos precarios y sueldos de cuatrocientos euros (6).

¿Y cómo evitarlo? Se me ocurren dos cosas. La primera, aprovechar las dificultades para crecer, para mejorar, para superar... Que se publiciten las carreras de la Madrugá como atractivo turístico: "disfrute de una estampida en plena noche, con mucha más seguridad que en los Sanfermines. Consejería de Innovación. Junta de Andalucía". Y la segunda, que se le dé a los atentados terroristas, sean cuales sean, el mismo tratamiento de prensa que se le da a cualquier asesinato bárbaro que sea llevado a cabo por un blanco, cristiano, anglosajón de derechas, que tenga mucha pasta y que sea empresario o deportista de élite. Por ejemplo, el atentado de Breivik en Noruega, que dejó varios edificios destruidos y 76 muertos de las Juventudes del Partido Laborista. No se ha insistido en que él (Breivik) se define a sí mismo como un "cristiano conservador" (7). Evidentemente podemos ahorrarnos esas etiquetas. La inmensa mayoría de los cristianos conservadores no son noruegos rubios. Breivik es –simplemente– un asesino de derechas que está en sus cabales. La prensa lo dijo de pasada, sin meterse en mayores honduras. Pues eso es lo que hay que hacer con todo asesinato de masas: no incidir en lo periférico, y sí centrarse en el acto, y en lo esencial.

Algo esencial es esto: Sevilla está orgullosa de cómo gestiona sus bullas. Y sabemos que en el salto de la reja de la Virgen del Rocío, no hay heridos, ni miedo al terrorismo. Ciertamente, a ningún terrorista se le ocurriría meterse en esa bronca, porque los vecinos de Almonte no más lo detecten como forastero, lo reducen a papilla.

Así que lo mismo traer unos cientos de almonteños a dirigir el tráfico procesional, le daba un empujón de seguridad a la fiesta, estampidas a la noche, y paz de espíritu a los fieles. Ahí dejo la idea, gratis, altruista, porque si cuela, cuela.

———————————-

NOTAS

