Comienza el primer juicio por la lucha de Gamonal contra el bulevar

El balance represivo de la resistencia del barrio de Gamonal contra la conversión de la calle Vitoria en un bulevar en enero de 2014 es el siguiente. Trece menores encausados, que finalmente sólo fueron tres. Doce adultos (todos jóvenes) encausados por desórdenes públicos y atentado a la autoridad a los que se pide penas de entre dos y dos años y medio, seis de ellos detenidos el 10 de enero (a quienes se está juzgando ahora) y otros seis el 11 (a los que se juzgará más adelante). Cuatro chicos detenidos y enviados a prisión que aceptaron un acuerdo con la fiscalía para aceptar unos hechos que en ningún momento se demuestra que protagonizaran. Veintisiete procesos sancionadores con multas de entre 300 y 3000 euros.

Comienza el primero de los juicios

Está en marcha el primero de los juicios a adultos por los disturbios de Gamonal de 2014 donde casi 50 personas fueron detenidas y 6 llegaron a ingresar en prisión de la que salieron bajo fianza. Los procesos contra los menores de edad finalizaron al cabo de unos meses. Se trataba de 13 casos, y fue el propio fiscal de menores el que ordenó el archivo de 10 de estos casos, al no encontrar pruebas policiales suficientes para detenerlos y mucho menos procesarlos, criterio que no se ha seguido con los adultos, aun estar bajo las mismas circunstancias.

Los primeros encausados han declarado en el primer juicio penal por este caso que su detención fue "aleatoria" y no habían participado en los incidentes de la noche del 10 de enero, cuando fueron detenidos.

La Fiscalía pide para cada uno de los seis jóvenes que se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados dos años y medio de cárcel, además de indemnizaciones por 24.000 euros.

Les considera supuestos autores de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad, por enfrentarse a los efectivos antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía y participar en la rotura de lunas y escaparates y en la quema de contenedores y mobiliario urbano.

Los abogados defensores coinciden en calificar de "aleatorias" las detenciones y en asegurar que se produjeron esa noche pero no en el momento de los incidentes.

La solidaridad acompaña a los encausados

Video de la retransmisión en directo de Radio Onda Expansiva

desde la plaza de los juzgados en solidaridad con los vecinos de Gamonal

Cerca de un centenar de personas se han concentrado esta mañana a las puertas del edificio de juzgados de Burgos al inicio de la vista oral en el Juzgado de lo Penal 3, convocados por la Asamblea de Gamonal, constituida precisamente en los días en que se desarrollaban las protestas y disturbios en ese barrio.

Tras dos pancartas con los lemas "Absolución encausados Gamonal" y "Con nuestras encausadas hasta el final", los concentrados han coreado gritos de apoyo a los doce jóvenes que se han sentado hoy en el banquillo de los acusados del juzgado.

En la concentración se repartieron estas dos octavillas:

Está programado que la vista se desarrolle hasta el 16 de marzo, cuando la Asamblea de Gamonal ha convocado una nueva concentración de apoyo a las puertas del edificio de juzgados.

Resumen de los cuatro primeros días de vista oral

El Juez, José Ramón Corral Quintana, ha rechazado el visionado de distintas grabaciones significativas para esclarecer si los hechos que sucedieron tienen relación directa con quienes se sentaban en el banquillo, mientras da un trato deferencial a los policías que declararán detrás de un biombo (lo que no se permite a los encausados).

En los dos primeros días de vista oral han declarado los encausados, negando su vinculación con los delitos que se les imputa y mostrando su perplejidad al no saber por qué les detuvieron. Hay que tener en cuenta que las detenciones tuvieron lugar a partir de la 1 de la mañana, cuando los disturbios alcanzaron su máxima intensidad entre las 20:30 y 22:30.

La policía antidisturbios, que ha declarado los días tercero y cuarto del juicio no ha podido relacionar a los detenidos con acciones concretas y se han contradecido al indicar los policías uniformados que hubo comunicación con los policías de paisano y estos últimos negarlo. Los agentes de paisano aseguran que no pierden el contacto visual con las personas a las que persiguen, pero después es curioso como no se acuerdan de detalles tan significativos como que uno de los chavales llevaba muletas en el preciso instante de su detención. Los policías han utilizado todo tipo de artimañas, como exagerar los hechos comparando el escenario con Beirut y los atentados de ETA.

No se juzga a unos jóvenes, se juzga a todo un barrio

Un portavoz del Grupo de Apoyo a los encausados, formado tras las detenciones de 2014, Óscar de la Torre, ha declarado a Efe que quienes ahora se sientan en el banquillo "ya han sufrido tres años de castigo, mientras esperaban el juicio".

Ha explicado que durante este tiempo han tenido que sufrir "incertidumbre" sobre su futuro y no han podido planificar sus vidas.

En declaraciones a los periodistas durante la concentración de esta mañana, el portavoz de la Asamblea de Gamonal, Ángel Barreto, ha considerado que este es "un juicio a todo un barrio".

Ha recordado que todos los encausados son jóvenes a los que, a su juicio, se detuvo "de forma aleatoria", lo que, en su opinión, también convierte la vista oral en "un juicio a una juventud desesperada en un mundo de ricos que les condenan a no tener esperanza".

Barreto ha insistido en que los disturbios se desencadenaron contra lo que ha calificado de "una cacicada" del alcalde y que el Ayuntamiento tuvo que dar marcha atrás pocos días después de iniciarse la "protesta vecinal", y descartar la obra que ya se había iniciado para convertir la calle en un bulevar con un aparcamiento subterráneo.

¡No juzgan a 12 jóvenes, sino a todo un barrió que luchó por su dignidad!