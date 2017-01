La hepatitis C recibe un nocaut

Por Mumia Abu-Jamal

Hace unas pocas horas, le llamé por teléfono a mi abogado civil Bret Grote, del Abolitionist Law Center (Centro de Derecho Abolicionista) en Pittsburgh, Pensilvania. Pude escuchar la emoción en su voz.

Me dijo que habíamos ganado el caso Abu-Jamal vs Wetzel y que el juez federal Robert Mariani había concedido nuestra petición para un interdicto preliminar que ordena al personal de salud en la prisión a poner fin a su protocolo anti-constitucional y empezar a administrar el tratamiento para mi infección de hepatitis con los medicamentos anti-virales de acción inmediata.

Me alegró escuchar la buena noticia. ¡Es maravilloso que hemos ganado!

Pensé en el trabajo duro y eficaz de Bret y del abogado Bob Boyle.

Pensé en todas las personas que llenaron el tribunal para mi audiencia gracias a la habilidad organizativa de la hermana Pam África, la Dra. Suzanne Ross, la Dra. Johanna Fernández y de otras personas que ayudaron con esto.

Pensé en el Dr. Joseph Harris, el perito que nos asombró con sus explicaciones médicas y argumentos científicos tan claros que todo el mundo pudo entenderlos.

Pensé en los miles de presos en Pensilvania que padecen los estragos de Hepatitis C y que ahora tienen esperanza.

Pensé en los presos que sufrieron Hepatitis C y murieron de la infección cuando su hígado dejó de funcionar. No vivieron para celebrar este día.

Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.

–©’17maj

4 de enero de 2017

Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org

Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducción Amig@s de Mumia, México

* * *

Más información:

Una gran victoria en la lucha para ganar tratamiento de Hepatitis C para Mumia

Por Amigxs de Mumia

¡Tenemos una buena noticia! Hoy 3 de enero por la tarde, el juez federal Robert Mariani ordenó al Departamento de Correcciones (DOC) del estado de Pensilvania a darle a Mumia Abu-Jamal los medicamentos anti-virales que han curado la Hepatitis C en 95% de los casos. Seguramente el DOC apelará la decisión y por eso, el tratamiento no será inmediato. Pero aun así es una victoria mayor que también beneficiará a otros presos y presas con la Hepatitis C. Desde que Mumia casi murió el 30 de marzo de 2015, han sido constantes los esfuerzos de los abogados Robert Boyle y Bret Grote, junto con las manifestaciones, llamadas telefónicas y diferentes formas de acción del movimiento. Dice Bret Grote que “ésta es la primera vez que un tribunal federal ha ordenado a las autoridades carcelarias a ofrecer tratamiento con las nuevas drogas que han sido disponibles desde el 2013”. La lucha sigue hasta Mumia y todxs reciban el tratamiento.

4 de enero, 2017. En un video de la entrevista con Thera Martin-Miling en WURD 900 am a Pam África, al abogado Bob Boyle y a la diputada Vanessa Lowery Brown sobre la decisión del juez Robert Mariana para darle tratamiento a Mumia Abu-Jamal para la Hepatitis C. Según el juez, Mumia tiene que ser revisado por un doctor supervisor dentro de 14 días y recibir los medicamentos antivirales 7 días después de que el doctor supervisor determine que no haya contradicciones para administrar los medicamentos. Pam África enfatiza la importancia del dictamen, no sólo para Mumia, sino para otros 7,000 presos en el estado de Pensilvania, 750,000 presos en Estados Unidos y miles de ciudadanos afuera de las prisiones que no tienen acceso al tratamiento, destacando que el juez dejó en claro que el altísimo costo de las drogas anti-virales no es un pretexto legítimo para negarle tratamiento. Robert Boyle espera que el Departamento de Correcciones apelará la decisión y dice que él y Bret Grote están preparados para responder, pero también dice que van a insistir en que el Estado no apele y que administre el tratamiento lo antes posible. Todas las personas entrevistadas están de acuerdo de que ahora es muy importante aumentar la presión pública para un tratamiento inmediato.